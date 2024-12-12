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Amcaoğlu’ndan Sanayi Odası’na: Endişeler yersiz

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Ekonomi ve Enerji Bakanı Amcaoğlu, Güvercinlik Üçüncü Etap Sanayi Bölgesi’nin Türkiye’den gelecek yatırımcılara açılmasını öngören uluslararası anlaşma ile ilgili açıklama yaptı.
Amcaoğlu’ndan Sanayi Odası’na: Endişeler yersiz

Ekonomi ve Enerji Bakanı Amcaoğlu, Güvercinlik Üçüncü Etap Sanayi Bölgesi’nin Türkiye’den gelecek yatırımcılara açılmasını öngören uluslararası anlaşma ile ilgili açıklama yaptı.

Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, Güvercinlik Üçüncü Etap Sanayi Bölgesi’nin Türkiye’den gelecek yatırımcılara açılmasını öngören uluslararası anlaşma ile ilgili endişelerin yersiz olduğunu kaydetti.

Bakan Amcaoğlu, bakanlık basın bürosu aracılığı ile yaptığı yazılı açıklamada, Kıbrıs Türk Sanayi Odası’nın, Güvercinlik Üçüncü Etap Sanayi Bölgesi’nin Türkiye’den gelecek yatırımcılara açılmasını öngören uluslararası anlaşma kapsamında bazı belirsizlikler ve soru işaretleri oluştuğuna dair görüşünün boş yere endişe yarattığını belirtti.

“Her tedbir alındı”

Bakan Amcaoğlu, bu anlaşmanın ülke sanayisine ve sanayicisine olumsuz bir etkisi olmaması için gereken her tedbirin alındığını; Kıbrıs Türk Sanayi Odası yetkililerinin de bunu bildiğini belirtti.

İhtiyaç fazlası üretimle alakalı yatırımlara izin verilmeyeceği gibi; sanayi bölgesi yatırımları ile ilgili izinlendirme aşamasında, Sanayi Odası yöneticilerinin söz hakkının ilgili bakandan daha fazla olacağına vurgu yapan Bakan Amcaoğlu, “daha önce de çeşitli yerlerde söylediğim gibi, bu anlaşma ile ilgili endişeye gerek yoktur. Projeler, anlaşmalar ülkemizin geleceği içindir ve kimse kafa karıştıran ya da yanlış yere çekilebilecek açıklamalar yapmamalıdır” dedi.

“Sanayi Odası yetkilileri neyin ne olduğunu çok iyi biliyor”

Bakan Amcaoğlu, “Kıbrıs Türk Sanayi Odası başkan ve yöneticileri, neyin ne olduğunu çok iyi biliyor. En başta endişe etmemesi gereken onlardır. Biz bu ülkeyi çok seviyoruz ve sanayicimize, esnafımıza her türlü destek için de elimizden geleni yapıyoruz” diye ekledi.

“Yerli üretici kesinlikle korunmaktadır”

Sanayicilerimizin sorunlarını çok iyi bildiklerini ve bunları aşmak için birlikte çalışmaya kapısının her zaman açık olduğunu ifade eden Bakan Amcaoğlu, “Güvercinlik Üçüncü Etap Sanayi Bölgesi projesiyle ilgili tüm adımlar çok dikkatli bir şekilde atılmıştır ve yerli üreticiyi koruyacak düzenlemeler kesinlikle eksik değildir” değerlendirmesini yaptı.

“Her sorunu aşmak için azami gayret içerisindeyiz”

Kıbrıs Türk Sanayi Odası’nın ülkedeki mevcut sanayi bölgelerinin halinin içler acısı olduğu yönündeki değerlendirmesine kısmen katıldığını da kaydeden Bakan Amcaoğlu, her türlü altyapı yetersizlikleri, yatırım eksiklikleri ve çözülmeyen bazı sorunları aşmak için azami gayret içerisinde olduklarını söyledi.

“Üretim fazlası olan sektörlere yatırım olmayacak”

“Hükümetimiz, enerji maliyetleri ve asgari ücretle ilgili sanayicinin endişelerini de gayet iyi anlamış durumdadır ve çözüm üretmek için çalışmaktadır” diyen Bakan Amcaoğlu, şöyle devam etti:

“Yurt dışından gelecek yatırımcılarla yerli üreticilerin eşit koşullarda rekabet edebilmesi, yerli sanayici ve üreticinin teşviklerden faydalanması, hükümetimizin ve bakanlığımızın hassasiyetle üzerinde durduğu konulardır ve bu durum değerli sanayicilerimiz tarafından bilinmektedir. Yurt dışından gelen yatırımcıların, üretim fazlası olan sektörlere yatırım yapması söz konusu değildir. Bizim yerli sanayimizin ve sanayicimizin geleceğini tehlikeye sokacak hiçbir adımımız olmadığını ve olmayacağını bir kez daha vurgulamak isterim”.

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