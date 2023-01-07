  • BIST 5.341,96
  • Altın 1122.779
  • Dolar 18.7044
  • Euro 19.8178
  • Lefkoşa 12 °C
  • Mağusa 12 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 12 °C
  • İskele 12 °C
  • İstanbul 6 °C
  • Ankara 0 °C
SON DAKİKABel fıtığında doğru sanılan 10 hatalı bilgi

Amcaoğlu’ndan yakıt açıklaması

» »
Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, BRT’de yayımlanan “17. Saat” adlı programa telefonla bağlanarak Kıbrıs Türk Petrolleri’nin Eurodizel stokunun bittiği yönündeki iddialara yanıt verdi.
Amcaoğlu’ndan yakıt açıklaması

Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, BRT’de yayımlanan “17. Saat” adlı programa telefonla bağlanarak Kıbrıs Türk Petrolleri’nin Eurodizel stokunun bittiği yönündeki iddialara yanıt verdi.

Amcaoğlu, ülkede yakıt sıkıntısının olmadığını söyledi.

Bakanlık olarak tedarikçi firmaların yaşadıkları sıkıntıları çözmek ve yakıt krizi yaşanmaması için muhataplarıyla birlikte çalıştıklarını ifade eden Amcaoğlu “Dejavu gibi bunları yaşıyoruz ve elimizden geldiğince mücadele ediyoruz” dedi.

Amcaoğlu “Yarın 6 bin tonluk Diesel’i taşıyan tanker burada olacak ve öğlen ilgili firmanın deposuna boşaltıma başlayacak. Yarın akşam üzerinden itibaren, Pazar günü de olmak kaydıyla rutin şekilde ihtiyacı giderecek şekilde Diesel tedarikine devam edilecek. Zaten şu an 330 tona yakın Diesel vardır. Yani dünü ve bugünü karşılayabilecek şekilde. Biz onun da bilincindeyiz fakat önümüzdeki günler için herhangi bir tedarik sıkıntısı var mı yok mu yok mu onu tartışıyorduk. Şu an için öyle bir sıkıntı görünmüyor. Bazı istasyonlarda ellerindeki stok tam ayarlanamadığı için Diesel noktasında eksiklik söz konusu olabilir ama ülke genelinde Eurodiesel sıkıntısı var diye bir şey söylemek çok da doğru olmaz” diye konuştu.

Kaynak: BRT

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İngiltere Kıbrıs Türk Ticaret Odası ile KTSO arasında iş birliği protokolü06 Ocak 2023 Cuma 18:25
  • 13. maaş açıklamalarına Erhürman’ın yorumu: “Belki çok da şey etmemek lazım…”06 Ocak 2023 Cuma 18:19
  • Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Donangil: ‘Danışman’ konusu kamuoyunu gereksiz meşgul etti06 Ocak 2023 Cuma 17:54
  • Tatar: Engelleri Aşıp Geleceğe Umut Işığı Olmak Adına Filmin, Önemli ve Anlamlı Mesajlar İçerdiğine İnanıyorum06 Ocak 2023 Cuma 17:43
  • Bütçe Yasa Tasarısı, oy çokluğuyla kabul edildi!06 Ocak 2023 Cuma 17:00
  • KTAMS kan bağış kampanyası düzenledi06 Ocak 2023 Cuma 16:31
  • Şan: 2023 yılından umutluyum06 Ocak 2023 Cuma 16:10
  • Barçın: Türkiye’deki seçimden sonra ekonomide yaşanacaklar gün gibi ortada06 Ocak 2023 Cuma 15:58
  • Mesleki Asteğmen ile Çavuş Celbi ant içti06 Ocak 2023 Cuma 15:12
  • Cumhuriyet Meclisi, bütçe görüşmelerini tamamlamak üzere toplandı06 Ocak 2023 Cuma 13:58
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti