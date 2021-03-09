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Amcaoğlu'ndan yüzyüze eğitim açıklaması

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Amcaoğlu: Risk oranı aşağıya çekilmeden okulların açılması doğru olmaz
Amcaoğlu'ndan yüzyüze eğitim açıklaması

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, Ankara’da temaslar yapıyor…

Temaslarıyla ilgili Manşet+’ya konuşan Bakan Amcaoğlu, temaslarında Türkiye ile KKTC arasında eğitim ve kültür konularında işbirliği ile yüz yüze ve hibrit eğitimi ele alacaklarını söyledi. Amcaoğlu, görüşmelerde ayrıca üniversiteler ve üniversite sınavlarının da görüşüleceğini de ifade etti.

Aşılama konusunu da gündeme taşıyacaklarını belirten Amcaoğlu, tüm öğretmen, akademisyen ve idari kadroların yaş gruplarına göre aşılanma planlarının hazır olduğunu ve bunun Sağlık Bakanlığı’na iletildiğini söyledi. Aşılama programını Sağlık Bakanlığı’nın uygulayacağını kaydeden Amcaoğlu, eğitimde risk oranı aşağıya çekilmeden okulların yüz yüze açılmasının doğru olmayacağını vurguladı. Amcaoğlu, ‘Anayasal hakkımız olan eğitimden geri kalmak istemiyoruz ancak öncelik sağlıkta’ dedi. 

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