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Amcaoğlu'ndan yüzyüze eğitim açıklaması

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Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin tavsiyesi ve 19 Mart tarihli Bakanlar Kurulu kararıyla 12’nci sınıflar bugün ders başı yaptı.
Amcaoğlu'ndan yüzyüze eğitim açıklaması

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin tavsiyesi ve 19 Mart tarihli Bakanlar Kurulu kararıyla 12’nci sınıflar bugün ders başı yaptı.

 

Aralık ayı sonundan bu yana eğitimlerine çevirimiçi devam eden ve eğitim yılı sonunda mezun olacak olan 12. Sınıflar, az sayıda da olsa seyreltilmiş yüz yüze eğitime başladı.

 

Bakanlar Kurulu kararına rağmen okul yöneticileri dışındaki sendikalı öğretmenlerin okula gitmediği gözlenirken, sınıf kaptanları hariç öğrenciler de evlerinde kalarak çevrimiçi eğitimi sürdürmeyi tercih etti.Buna rağmen Sağlık Bakanlığı’na bağlı personel, okullarda antijen testi uygulamak için hazır bulundu.

 

BRT’ye konuyu değerlendiren Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, Bakanlık olarak, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin onayıyla Bakanlar Kurulu’nun almış olduğu kararı uyguladıklarını söyledi.

 

Amcaoğlu, Haziran ayında binlerce son sınıf öğrencisinin mezuniyet beklediğini, bu öğrencilerin Türkiye ve diğer ülkelerde üniversite eğitimi alabilmek için sınavlara gireceğini hatırlattı.

 

Bu öğrencilerin aylardır üniversite sınavlarına hazırlandığını, ailelerinin ise maddi manevi uğraş içinde olduğunu, öğrencilerinin başarı göstermesi için emek veren öğretmenler bulunduğunu dile getiren Amcaoğlu, sendikanın tavırlı duruşunun ise bütün bu emeklere saygısızlık olduğunu kaydetti.

 

Bakan Amcaoğlu, “Öğretmenler de sendikalar da bu açılımı kabul ediyor ama yine de karşıt olmak ve aşı konusunda diretmek için bu eylemi yapıyor” değerlendirmesinde bulundu.

Yüz yüze eitimin son sınıf öğrenciler için çok önemli olduğunu, bu görüşün uzmanlara ait olduğunu belirten Amcaoğlu, “Biz bilimin ışığında hareket ediyoruz, ortak akıllara hareket ediyoruz, herkesi de dikkatli adımlar atmaya davet ediyoruz” dedi.Bakan Amcaoğlu, öğretmenlere göreve çağrılıp da gitmeyen kamu görevlilerine daha önce ne uygulanmış ise onun uygulanacağını söyledi.

 

Aşılamaya birlikte tüm sınıflarda eğitimin ne şekilde devam edeceğinin belirleneceğini ifade eden Olgun Amcaoğlu, ölçme ve değerlendirmelerin yapılabilmesi için online eğitime son verme çabasında olduklarını belirtti.

 

Amcaoğlu, “Bunun için çalışmalarımız tamamlandı. Öğretmenlerimizin de aşılanmasıyla ilgili programımız hazırdır, süreçle birlikte bunları bekleyip göreceğiz” dedi.

 

Aşılamayla birlikte diğer sınıfların da okula döneceğini kaydeden Olgun Amcaoğlu, “12’nci sınıflarda yüz yüze sınavların yapılması bizim için çok önemli. Bu adımı bu yüzden attık” dedi.

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