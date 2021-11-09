Amcaoğlu’nun 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü Mesajı

Bugün, askeri başarılarının ardından kurucusu olduğu Türkiye Cumhuriyeti'nin muasır bir devlet olması hedefiyle fikri ve vicdanı hür nesillerin yetişmesine rehberlik eden Atatürk'ün 83’üncü ölüm yıldönümü.

Eşsiz devlet adamı Mustafa Kemal Atatürk’ü, ölümünün 83’üncü yıldönümünde sevgi, saygı ve şükranla anıyoruz.

Atatürk'ün en büyük eserim dediği çağdaş Türkiye Cumhuriyeti'ni, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütün olarak sonsuza kadar korumak, bizlerin de görevleri arasındadır.

Büyük Atatürk; 10 Kasım 1938'den bugüne seni her zamankinden daha çok özlüyor ve daha iyi anlıyoruz. Yüce Türk Milletinin her bir ferdi gibi bizler de senin ilke ve devrimlerin gönüllü ve azimli birer koruyucusu olmaktan büyük bir onur duymaktayız. Ruhun şad olsun.

