Amcaoğlu:Okulların tamamen açılması için 45 yaş ve üzerinin aşılanması gerek

Bağımsız Gençlik Derneği (BAGEP) geçtiğimiz hafta Google Meet üzerinden panel düzenledi. Dernekten yapılan açıklamaya göre, panele katılan Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu soruları yanıtladı.

Bağımsız Gençlik Derneği (BAGEP) geçtiğimiz hafta Google Meet üzerinden panel düzenledi.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, panele katılan Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu soruları yanıtladı.

Panelin yaklaşık 170 katılımcı ile iki link üzerinden herkese açık olarak gerçekleştirildiği kaydedildi.

Açıklamaya göre, panelde, Bakan Amcaoğlu, yüz yüze eğitim, sınavlar, önlem ve tedbirler, aşılama, seyreltilmiş eğitim gibi konulardaki soruları yanıtladı.

İşteo o notlar:

Bağımsız Gençlik Derneği (BAGEP)

Eğitim Bakanı ile Panel Notları

Akıllardaki soru işaretlerinin cevaplanması adına 24 Mart Çarşamba günü Google Meet üzerinden düzenlenen panelimizin ilk konuğu Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun S. Amcaoğlu olmuştur. Panel yaklaşık 170 katılımcı ile iki link üzerinden herkese açık olarak gerçekleşmiştir. Soruların bir kısmı yazılı, bir kısmı ise sözlü sorulmuş ve sayın bakan tarafından birçoğu yanıtlandırılmıştır. Bağımsız Gençlik Derneği ( BAGEP ) olarak gençlerin sesi olmaya devam edeceğiz.

Bağımsız Gençlik Derneği’nin Eğitim Bakanı Olgun Amcaoğlu ile düzenlemiş olduğu panelin özeti, bakana sorulan sorular ve alınan cevaplar şu şeklidedir;