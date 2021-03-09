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Amcaoğlu,Türkiye Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ile biraraya geldi

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TC Milli Eğitim Bakanı Selçuk:TC-KKTC ile eğitim alanındaki iş birliğimiz artarak devam edecek
Amcaoğlu,Türkiye Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ile biraraya geldi

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, Ankara’da temaslar yapıyor… Amcaoğlu, temasları çerçevesinde Türkiye Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ile biraraya geldi.

Görüşmede salgın sürecinin beraberinde getirdiği problemler başta olmak üzere eğitim alanında yürütülmekte olan pek çok iş birliğinin değerlendirildiğini belirten Bakan Selçuk, “EBA’nın ortak kullanıma açılmasıyla taçlanan ortak projelerimizi güçlendirme adımlarımıza devam edeceğiz.” diye konuştu.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Millî Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu’nu makamında ağırlayan Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, konuk Bakan ve heyetine nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti. Birlikte eğitimin geleceği üzerinde konuşma ve istişare yapmalarının kendilerini çok mutlu ettiğini dile getiren Bakan Selçuk, mesleki eğitim, okul öncesi eğitim ve özel eğitim gibi pek çok başlıkla birlikte salgın döneminin beraberinde getirdiği problemlerin görüşme gündeminin ilk sıralarında yer aldığını ifade etti.

“Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ve Kıbrıslı Türk kardeşlerimizin yüreğimizde ayrıcalıklı bir yeri vardır.” diyen Bakan Selçuk sözlerini şöyle sürdürdü: “Karşılıklı olarak gerçekleştirdiğimiz temas ve ziyaretler ile önemli iş birliklerinin hayata geçirilmesini sağladık. Bu diyalog sürecinin yeni dönemde de gelişerek devam edeceğine ve yeni iş birliği çalışmalara zemin sağlayacağına olan inancım tamdır. Bu iş birliklerimizi nihayetinde EBA’nın KKTC’de hizmete açılması ile taçlandırdık. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin eğitim süreçlerinin teknoloji ile kaynaştırılmasına yönelik proje geliştirme ve yatırım yapma konusunda hamle yapan ülkeler arasında bulunmasına destek olmaktan duyduğum kıvancı özellikle belirtmek isterim.” Uluslararası platformdaki malum kısıtlamalara rağmen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin gelişmişlik bakımından bugün gelmiş olduğu noktanın takdire şayan olduğunu belirten Ziya Selçuk, Bakan Amcaoğlu’nun ziyaretini ortak çalışmaların gelişmesi ve derinleşmesi noktasında yeni bir adım olarak değerlendirdiklerini belirtti.

Bakan Selçuk, KKTC’nin eğitim altyapısının güçlendirilmesi ve iş birliğinin artırılması için gerekli adımları atmayı sürdüreceklerini sözlerine ekledi. Salgın ortamında eğitim alanında yapılan planlamaların kendilerine güç verdiğini belirten Eğitim Bakanı Amcaoğlu da bugünden sonra yeni normaller üzerinden bir süreç inşa edileceğini belirterek artan iş birliği için teşekkürlerini sundu. 

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