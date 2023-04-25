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Amcasını çakmak gazı ile darp eden zanlı mahkeme huzurunda

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Lefkoşa'da meydana gelen olayda, amcasını çakmak gazı ile darp eden zanlı İbrahim Yağmur mahkemeye çıkarıldı. Zanlı Yağmur, soruşturma kapsamında 3 gün tutuklu kalacak.
Amcasını çakmak gazı ile darp eden zanlı mahkeme huzurunda

Lefkoşa'da meydana gelen “Yaralama”, “Ciddi Darp”, “Sarhoşluk”, “Rahatsızlık”, “İtale-i Lisan”, “Uygunsuz Tavır ve Hareket” suçlarından tutuklanan zanlı İbrahim Yağmur mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Cansel Mimar, zanlının 23 Nisan 2023 tarihinde saat 23.50 raddelerinde Lefkoşa'da Müftü Hilmi Sokak üzerinde bulunan ikametgahına kendisine neden evinin kapısını ve penceresini çalıp çocuğuna küfür ederek korkuttuğunu sormak için gelen amcası Yasin Yağmur'un başına alkol tesiri altında elinde tutmakta olduğu metal çakmak gazı tüpünün kesici alt kenar kısmı ile alnına ve yüzüne birçok kez vurmak suretiyle sol üst alında alnının orta kısmında ve sol kulak önünde 2 santimetrelik kesiler oluşmasına sebep verip adı edileni yaralayarak ciddi bir şekilde darp edip makul mazereti olmaksızın bağırıp çağırıp rahatsızlık yapıp ellerini ve kollarını gelişigüzel sallamak sureti ile uygunsuz tavır harekette bulunduğunu anlattı.

Mimar, olayda kullanılan çakmak gazı tüpünün sokak üzerinde bulunarak emare alındığını belirterek, zanlının olay yerine vasıl olan polis mensupları tarafından tespit edilip suçüstü hali gereği tutuklandığını söyledi.

Polis, mesele henüz yeni bir mesele olup alınacak olan ifadeler incelenecek olan kamera görüntüleri olduğundan zanlının 3 gün daha poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker, zanlının 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

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