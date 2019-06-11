Amcazade, piyano resitalinden elde edilen geliri Kemal Saraçoğlu Vakfı’na bağışladı

Deniz Amcazade, düzenlediği piyano resitalinden elde edilen 4 bin 159 TL’lik geliri, Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı’na bağışladı.

Vakıf açıklamasına göre Amcazade, Cuma günü düzenlediği piyano resitalinde elde ettikleri geliri dün Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı’nı ziyaret ederek, vakıf yetkililerine teslim etti.

Vakıf Koordinatörü Övgü İnce, bağışçıya teşekkür plaketi takdim ederek, gençler tarafından gerçekleştirilen bu tür sosyal sorumluluk projelerinin ve sanatsal etkinliklerin ülkemiz için değerini ve önemini vurguladı.