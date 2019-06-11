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Amcazade, piyano resitalinden elde edilen geliri Kemal Saraçoğlu Vakfı’na bağışladı

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Deniz Amcazade, düzenlediği piyano resitalinden elde edilen 4 bin 159 TL’lik geliri, Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı’na bağışladı.
Amcazade, piyano resitalinden elde edilen geliri Kemal Saraçoğlu Vakfı’na bağışladı

Vakıf açıklamasına göre Amcazade, Cuma günü düzenlediği piyano resitalinde elde ettikleri geliri dün  Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı’nı ziyaret ederek, vakıf yetkililerine teslim etti.

Vakıf Koordinatörü Övgü İnce, bağışçıya teşekkür plaketi takdim ederek, gençler tarafından gerçekleştirilen bu tür sosyal sorumluluk projelerinin ve sanatsal  etkinliklerin ülkemiz için değerini ve önemini vurguladı. 

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