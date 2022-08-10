  • BIST 2.796,18
  • Altın 1035.382
  • Dolar 17.9519
  • Euro 18.3667
  • Lefkoşa 32 °C
  • Mağusa 33 °C
  • Girne 32 °C
  • Güzelyurt 30 °C
  • İskele 33 °C
  • İstanbul 29 °C
  • Ankara 28 °C
SON DAKİKAResmi açıklama geldi: Pfizer/BioNTech’in Omicron aşısı için testler başlıyor

AMD Ryzen 7000’in kutusu ortaya çıktı!

»
Eylül ayında satışa sunulacak olan yeni AMD Ryzen 7000 serisi işlemcilerin kutusunun tasarımı ortaya çıktı.
AMD Ryzen 7000’in kutusu ortaya çıktı!

AMD, yakın zamanda yeni Ryzen 7000 serisi işlemcilerini piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Zen 4 mimarisine sahip olan yeni işlemciler hakkında gün geçtikçe yeni bilgiler ediniyor. Yeni nesil işlemcilerin şimdi de kutusu ortaya çıktı.

AMD Ryzen 7000 serisi Eylül ayında geliyor

AMD Ryzen 7000 serisinin kutu tasarımının nasıl olacağı belli oldu. Kutunun internette sızdırılan tasarım görseli yeni işlemcinin nasıl bir kutu ile geleceğini gözler önüne seriyor. Buna göre Ryzen 7000 serisi işlemciler ön yüzünde küçük bir açıklık olan kalın bir kutu ile karşımıza çıkacak.

Kutunun ön yüzünde bir pencere ve üzerinde koyu renkli AMD Ryzen logosuna yer veriliyor. Ön yüzün alt tarafında ise beyaz renkli AMD Ryzen ve turuncu renkli 9 rakamı öne çıkıyor. Yan tarafta ise büyük bir 9 rakamı yer alıyor.

Görünüşe göre Ryzen 9 7000 serisi, kaydırılarak açılan bir kutu tasarımı ile karşımıza çıkacak. Diğer yandan, Ryzen 7 7000 serisi ve Ryzen 5 7000 serisinin daha basit tasarımlı kutular ile gelmesi daha muhtemel görünüyor.

AMD, yeni nesil Ryzen 7000 ailesini Eylül ayında tanıtacağını daha önce açıklamıştı. Ryzen 7000 CPU’ların Eylül’ün ikinci haftasında satışa çıkması bekleniyor. RX 7000 için ise kesin bir tarih verilmezken, ekran kartlarının 2023 yılından önce piyasada olmasını bekleyebiliriz.

Eylül ayında gerçekleştirilecek olan lansmanda Ryzen 5 7600, Ryzen 5 7600X, Ryzen 7 7700X, Ryzen 7 7800X, Ryzen 9 7900X ve Ryzen 9 7950X olmak üzere altı modelin sunulması bekleniyor. İşlemcilerin özelliklerine ise aşağıdaki listeden bakabilirsiniz.

İşlemci ModeliMimariÜretim teknolojisiÇekirdek/İş parçacağıMaksimum Saat HızıÖn bellekTDP
AMD Ryzen 9 7950XZen 45nm16/32~5.5GHz80 MB (64+16)105-170W
AMD Ryzen 9 7900XZen 45nm12/24~5.4GHz76 MB (64+12)105-170W
AMD Ryzen 7 7800XZen 45nm8/16~5.3GHz40 MB (32+8)65-125W
AMD Ryzen 7 7700XZen 45nm8/16~5.3GHz40 MB (32+8)65-125W
AMD Ryzen 5 7600XZen 45nm6/12~5.2GHz38 MB (32+6)65-125W
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Elektrik faturasını yarı yarıya indiren yöntem09 Ağustos 2022 Salı 12:20
  • Whatsapp mesaj silme süresini uzatıyor09 Ağustos 2022 Salı 12:12
  • iPhone 14’ün piyasaya çıkış tarihi ve fiyatı sızdı09 Ağustos 2022 Salı 09:58
  • Netflix oyunları beklentinin altında09 Ağustos 2022 Salı 09:17
  • iPhone 14’ün piyasaya çıkış tarihi ve fiyatı sızdı08 Ağustos 2022 Pazartesi 10:55
  • James Webb'le kainatın kökenlerine yolculuk08 Ağustos 2022 Pazartesi 10:04
  • Spotify’a 'hakaret' iddiasıyla soruşturma başlatıldı08 Ağustos 2022 Pazartesi 08:44
  • BHP Group'un 5,8 milyar dolarlık devralma teklifini reddedildi08 Ağustos 2022 Pazartesi 08:26
  • Bilim insanı “yıldız” diye sucuk fotoğrafı paylaştı, ortalık karıştı06 Ağustos 2022 Cumartesi 22:27
  • Kripto parada tehlikeler neler? Kripto paralara güvenilir mi?06 Ağustos 2022 Cumartesi 20:14
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti