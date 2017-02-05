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"Ameliyat düzgün yapılmadı"

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"Ameliyat düzgün yapılmadı"
Hırvat sanatçı, iddiasını mahkemede ispatlayacağını öne sürdü

Hırvatistan'da bir sanatçı, cinsel organındaki tümörü aldırmak için geçirdiği ameliyat sonrası, penisinin 6-7 santimetre küçüldüğü gördü. 

The Sun'da yer alan habere göre, Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de yaşayan 57 yaşındaki sanatçı Zeljku Nosicu, ‘Peyronie’ hastalığı nedeniyle doktora gitti.

Cinsel organında eğriliğe neden olan bu hastalığın tedavisi için ameliyat edilmesi gerektiği söylenilen Nosicu, doktorların önerisini kabul etti.

Yapılan ameliyatta, Nosicu'nun cinsel organında hastalık nedeniyle oluşan kitle alındı.

Ancak ameliyatın ardından cinsel organının 6-7 santim kısaldığını söyleyen Nosicu, geçireceği operasyonun olası sonuçları hakkında kendisine ön bilgilendirme yapılmadığını iddia ederek, hastaneden şikayetçi oldu.

Ameliyatın düzgün yapılmadığını savunan Hırvat sanatçı, bu iddiasını mahkemede ispatlayacağını öne sürdü.

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