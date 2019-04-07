Gözü oyulurken uyandı!

1998 yılında Amerika'nın Virginia eyaletinde yaşanan olayda Carol Wehier, sağ gözünü aldırmak için bıçak altına yatmıştı. Wehier, ameliyat sırasında bilincinin açıldığını hissederek, doktorun, ''daha derin kes!'' dediğini bile duydu. Talihsiz hasta, doktorların uyandığını anlaması için parmağını oynatmaya çalışsa da aldığı kas gevşeticilerin etkisiyle bunu başaramadı.