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Ameliyat olan Fatih Altaylı: Canan Karatay diyetini uygulamayın

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"Bu diyetler insanların ölümüne neden oluyor"
Ameliyat olan Fatih Altaylı: Canan Karatay diyetini uygulamayın

Geçen günlerde anjiyo olan Habertürk yazarı Fatih Altaylı, ameliyatın ardından kaleme aldığı ilk yazıda Prof. Dr. Canan Karatay'a eleştiriler yöneltti. Altaylı, "Bu diyetler kulağa hoş ya da işinize gelebilir. Belki birkaç kişiye de yaramış olabilir. Ama çok daha fazla insanın başına dert açtığından ve hatta ölümüne neden olduğundan şüpheniz olmasın" diye yazdı.

Altaylı'nın "Bana ne oldu" başlıklı yazısı şöyle:

Sevgili ve değerli okurlar,

Birkaç gün önce bir sağlık sorunu yaşadığımı biliyorsunuz.

Binlerce geçmiş olsun mesajı için hepinize teşekkür ederim.

Olan biteni kısaca anlatayım.

Pazartesi akşamı gece 1 civarı televizyon programından çıkıp eve gittim, yazılarımı yazdım ve 3 gibi yattım.

Saat 5.30 gibi sol kolumda bir ağrıyla uyandım.

Yatış pozisyonumdan dolayı olabileceğini düşündüm.

Ancak ağrı sürdü.

Açıkçası çok da dayanılmaz bir ağrı olmamasına ve ben de pek evhamlı biri olmamama rağmen saat 06.30 gibi giyinip bir taksiye bindim ve çok güvendiğim doktor dostlarımın olduğu bir hastaneye gittim.

Acilden giriş yaptım ve acildeki görevliye “Bir kalp sorunum olabilir ama olmayabilir de. Şüphelendim geldim” dedim.

Acile aldılar.

Önce acildeki bir doktor, sonra nöbetçi kardiyolog ilgilendiler.

İlk testlerde bir şey çıkmadı.

Daha sonra bir sorun olabileceğine dair bir kanaat oluştu.

Kalp krizi falan geçirmemiştim ama damarlarımda bir sorun vardı.

Hemen anjiyo yaptılar.

Söylediklerine göre bayağı zorlu bir anjiyo olmuş.

İki damarıma birer stent takarak kalp kriz geçirmeden, kalp damarlarımı onartmış oldum.

Doktorların dikkatleri sayesinde çok önemli bir riski atlatmış oldum.

Şimdi iyiyim.

Bir sıkıntı yok. Sadece birkaç gün seyahat etmem yasak.

Açıkçası bu durumla ilgili sizi rahatsız etmek istemezdim.

Bu yüzden hastaneye kimseye haber vermeden tek başıma gittim.

Anjiyo yapılacağı kesinleşince sadece sevgili sekreterim Gülay’a haber verdim.

O sırada yurt dışında bulunan eşime bile sonradan haber verdim ki, durduk yerde kaygılanmasın.

 

 

Ama yine de bu basit olay gündeme gelmiş.

Ben de açıklayayım dedim.

Bu durumumla ilgili olarak bir minik tavsiye vermek isterim.

Canan Karatay Hanımefendi’nin önerdiği diyetleri uygulamayın.

Bu diyetler kulağa hoş ya da işinize gelebilir.

Belki birkaç kişiye de yaramış olabilir.

Ama çok daha fazla insanın başına dert açtığından ve hatta ölümüne neden olduğundan şüpheniz olmasın.


***

Kalp meselesi

Bazen kötü olayların şahane neticeleri olabiliyor.

İnsanın kalbinde bir sorun olması kötü gibi gelebilir.

Ama tam tersi bir sonuç da doğurabilir.

Bende öyle oldu.

Ne kadar çok dostum olduğunu, ne kadar iyi insanlarla çevremi sardığımı gördüm.

Bir süre telefondan uzak durmam gerektiği için hepsine tek tek teşekkür edemediğim ama etmek için yanıp tutuştuğum, kimini tanıdığım kimini ise tanıma şerefine erişmediğim bunca dostum olduğunu ve kalbimde bir sorun var zannederken kalbime mutluluk pompaladıklarını gördüğüm için çok mutluyum.

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