Yaz aylarının yaklaşmasıyla birlikte bikini ve mayo vücuduna sahip olmak için insanlar spor salonuna üye oluyor, beslenme alışkanlıklarını değiştirip kilo vermek için büyük savaş veriyor. Eğer kas yapmak için geç kaldığınız düşünüyor, sahilde büyük bir özgüvenle vücudunuzu sergilemek istiyorsanız Tayland'taki hastanelerde buna ilginç bir çözüm sunuluyor.