Ameliyatla karın kası (baklava) yapıyorlar
Yaz aylarının yaklaşmasıyla birlikte bikini ve mayo vücuduna sahip olmak için insanlar spor salonuna üye oluyor, beslenme alışkanlıklarını değiştirip kilo vermek için büyük savaş veriyor. Eğer kas yapmak için geç kaldığınız düşünüyor, sahilde büyük bir özgüvenle vücudunuzu sergilemek istiyorsanız Tayland'taki hastanelerde buna ilginç bir çözüm sunuluyor.
Tayland, Bangkok'taki Masterpiece Hastanesi, karın bölgesinde mükemmel baklava kası görüntüsü için spor yapmanıza gerek kalmayacak eşsiz bir prosedüre imza attı. İşte şipşak baklava kası operasyonu...
03 Mayıs 2019 Cuma 21:20
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