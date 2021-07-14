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Ameliyatsız varis tedavisi yöntemi Venaseal, KKTC’de ilk kez YDÜ Hastanesi’nde uygulanmaya başlandı!

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Ameliyatsız varis tedavisi yöntemi Venaseal, KKTC’de ilk kez Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nde uygulanmaya başlandı!
Ameliyatsız varis tedavisi yöntemi Venaseal, KKTC’de ilk kez YDÜ Hastanesi’nde uygulanmaya başlandı!

Toplardamar genişlemesi olarak da bilinen varisler, ilerledikçe daha büyük bir sorun haline gelebiliyor. Estetik görünümde bozulmanın yanı sıra bacaklarda şişme, ağrı ya da kramp gibi şikayetler ile enfeksiyon, kanama ve ciltte ülser (yara) oluşumu gibi ciddi problemlere de neden olabiliyor. Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı uzmanı Prof. Dr. Barçın Özcem, dünyada en güncel ve en yenilikçi varis tedavisi olarak kabul edilen Venaseal yönteminin, Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nde de uygulanmaya başlandığını söylüyor.

Venaseal yöntemi, biyolojik yapıştırma adıyla da biliniyor

Günümüzde dünyada en güncel varis tedavi yöntemi olarak uygulanan Venaseal, Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) tarafından da onaylanmış yeni bir ürün kullanımı ile gerçekleştiriliyor. Biyolojik yapıştırıcı özelliğe sahip ürünün temel maddesi ise hali hazırda kalp damar cerrahisinin bazı ameliyatlarında da doku yapıştırıcısı olarak kullanılıyor. Venaseal yöntemi, biyolojik yapıştırıcının varisli damar içerisine enjeksiyon ile verilerek, ven damarının yapıştırılarak kapatılması şeklinde uygulanıyor.

Venaseal, FDA onayı almış tek ürün olarak dünyada yaygın şekilde kullanılıyor. Uzmanlar tarafından muadillerinin ciddi yan etkileri olması sebebi ile Venaseal’in yakaladığı zirve başarısına ulaşamadıkları belirtiliyor.

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Prof. Dr. Barçın Özcem: “Varis tedavilerinde artık ameliyatsız yenilikçi yöntemlerden yararlanıyoruz.”

“Varis tedavisi denince akla ilk önce ameliyatla yapılan cerrahi tedavi yöntemleri gelse de, artık günümüzde kullanılan ameliyatsız ve robotik teknikler yeni ve giderek popülarite kazanan tedavi yöntemleri haline geldi” diyen Prof. Dr. Barçın Özcem, Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nde varis hastalığının tedavisinde yenilikçi yöntemlerden yararlanıldığını, ameliyat yönteminin mecbur kalınan çok az hastada uygulandığını ifade etti.

Nasıl uygulanıyor?

Prof. Dr. Barçın Özcem Venaseal yönteminin uygulama şeklini, “Bu yöntem lazer ve radyofrekans yöntemleri gibi mutlaka ultrason eşliğinde uygulanması gereken bir işlemdir. Hastanın işlem öncesi mutlaka uygulayıcı hekim tarafından doppler ultrason ile ayrıntılı muayene edilmesi ve varisli damarların haritalandırılması gerekiyor. Varisli damarın içerisine yerleştirilen kateter yolundan yapıştırıcı madde enjekte edilerek, varisli damarın tedavisi sağlanıyor” sözleriyle açıklıyor.

Venaseal yöntemi diğer yöntemlerden farklı olarak herhangi bir anestezi uygulaması gerektirmiyor. Estetik varis tedavisi yöntemi olarak da oldukça başarılı sonuçlar alınıyor.

Uygulama sonrası işleme bağlı morluklar ve ağrı oluşmuyor. İşlem, genellikle 10-15 dakika sürüyor. Nadir de olsa, Venaseal yöntemi diğer yöntemlerle birlikte kombine edilerek kullanılabiliyor.

Prof. Dr. Barçın Özcem: “Venaseal yöntemi ile varis tedavileri artık çok daha konforlu.”

Prof. Dr. Barçın Özcem Venaseal yönteminin diğer varis tedavilerine göre daha konforlu bir işlem olduğunu söylediği açıklamalarını şöyle sürdürdü: “ Basit ve ayakta gerçekleştirilebilen Venaseal yöntemi ile anesteziye ihtiyaç olmuyor. Diğer ileri teknoloji yöntemlerden lazer ve radyofrekans uygulamalarına göre daha az ağrı ve morluk yaşanırken, daha hızlı iyileşme sağlanıyor. Yine klasik yöntemlere göre genellikle işlem sonrası bandaj ve varis çorabı ihtiyacı olmuyor.

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