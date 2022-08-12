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Amerika kıtasını boydan boya kat ediyor

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Üzerindeki desenlerle kolayca tanınan kral kelebeği görenleri kendine hayran bırakıyor.
Amerika kıtasını boydan boya kat ediyor

Geniş bir kanat açıklığına sahip olan ve kanatlarının üzerinde bulunan turuncu siyah ve beyaz çizgilerden oluşan desenleri sayesinde kolayca tanınan kral kelebeği, Kanada, Amerika Birleşik Devletleri, Yeni Zelanda, Avustralya, Kanarya Adaları, Azor Adaları ve Batı Avrupa’da yaşıyor.

Kral kelebeklerinde erkekler dişilere oranla biraz daha büyük oluyor. Kral kelebeklerinin aynı yıl içinde sadece dört nesli oluşuyor. Diğer kelebeklerden oldukça uzun bir ömre sahip olan kral kelebekleri, tüm kelebeklerde olduğu gibi 6 ayağa sahip.

Kral kelebekleri, her yıl düzenli olarak sürüler halinde Kuzey Amerika ve Meksika arasında göç eder. Bu göç sırasında dört nesli tamamlarlar. Kral kelebeklerinde, süper nesil olarak adlandırılan dördüncü nesil, göçün zirve noktası olan Kanada’nın kuzeyinde doğar. Üreme organları gelişmeden doğdukları için diğer nesillerden fazla olarak 6 ay yaşar.

Ağustos ayında kendilerinden önce yapılan göç mesafesini tek seferde yapan dördüncü nesil kral kelebekleri, Ekim ayının sonlarına doğru Meksika’da bulunan dağ ormanında 4 ay sürecek kış uykusuna yatar.

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