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Amerika’da her 5 yeni vakadan 1’i delta varyantı

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“Delta varyantı, alfa varyantından yüzde 60 daha bulaşıcı. Artık çok daha ciddi bir oyun”
Amerika’da her 5 yeni vakadan 1’i delta varyantı

Pandemide delta varyantı etkisi konuşulurken UCLA’da pidemiyoloji profesörü olan Dr. Anne Rimoin da virüsle ilgili CNBC’ye şu açıklamalarda bulundu: “Delta varyantı, alfa varyantından yüzde 60 daha bulaşıcı. Artık çok daha ciddi bir oyun” dedi.

Rimoin yaptığı açıklamada aşının önemini vurgularken sözlerine şu şekilde devam etti: “Olabildiğince çok insana aşı yaptırmak gerçekten çok önemli, böylece mümkün olduğunca fazla bağışıklık oluşturup bunun önüne geçebiliriz” dedi.

Delta varyantı, ABD’deki yaklaşık 5 yeni vakadan 1’ini oluşturuyor. Bu rakamlar sadece birkaç hafta içinde ikiye katlandı. Anthony Fauci ve Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri Direktörü Dr. Rochelle Walensky de dahil olmak üzere sağlık uzmanları, delta varyantının ABD’de baskın tür olmasını bekliyor.

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