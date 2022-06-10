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Amerika’da iki kişi çikolata tankının içine düştü

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Amerika'da M&M fabrikasında çalışan 2 kişi çikolata tankına düştü. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonunda yara almadan kurtulan kişiler, önlem amaçlı hastaneye gönderildi.
Amerika’da iki kişi çikolata tankının içine düştü

Charlie’nin Çikolata Fabrikası’ndan bir sahne gibi görünen olay Amerika’da gerçekleşti. M&M Mars’ta çalışan 2 kişi bir çikolata tankında mahsur kaldı.

Yetkililer kişileri çıkarabilmek için tankın yan tarafında bir delik açmak zorunda kaldı. İlk kurbanın saat 15:10 civarında kurtarıldığı ve ikincisinin de yaklaşık 15 dakika sonra kurtarıldığı bildirildi.

Her iki çalışan da Elizabethtown İtfaiyesi tarafından çikolata fıçısından kurtarıldı ve yerel hastanelere nakledildi.

Lancaster Polis Bürosu’nun açıklamalarına göre; kurtarılan kişilerde herhangi bir kalıcı yaralanma olmadığı, önlem amaçlı hastaneye götürüldükleri belirtildi.

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