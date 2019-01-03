Amerika’da Karabetça’ya ödül

Amerikan Yüzme Derneği tarafından bu yıl 4-9 Eylül 2018 tarihleri arasında Los Angles’ta gerçekleştirilen ve dünyaca ünlü yüzme eğitmenlerinin katıldığı seminerde, ülkemizin başarılı yüzücü eğitmenlerinden Mert Karabetça’ya ödül verildi.

Bu yıl 50’si gerçekleştirilen “Dünya ASCA Koç Klinik Organizasyonu”nda 2 bin 500 katılımcı arasında yüzme antrenman programlarında çocuk gelişimi ve büyüklerin antrenman programlaması dalında ödüle layık görülen Karabetça, kazandığı ödülle birlikte Spor Dairesi Müdürü Alkan Değirmencioğlu’nu ziyaret etti. Ziyarette konuşan Alkan Değirmencioğlu, bireysel sporlarda ülkemizden çok başarılı sporcuların yetiştiğini ve ülkemizi yurt dışında başarıyla temsil ettiklerini söyleyerek, Mert Karabetça’nın da aldığı ödülün çok değerli bir ödü olduğunu ve kendisini tebrik ederek başarılarının devam etmesini diledi