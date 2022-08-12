Amerika’da maymun çiçeği hastalığına yakalanan kadın konuştu: Acı vericiydi

Henüz corona virüsü salgını devam ederken ortaya çıkan ve daha çok erkeklerde görülen maymun çiçeği hastalığı gün geçtikçe yayılmaya devam ediyor. Nadiren kadınlarda görülen hastalığa yakalanan Amerikalı bir kadın hastalık sırasında yaşadıklarını anlattı.

Amerika Georgia’da Peach State’te maymun çiçeği hastalığının görüldüğü ilk teyit edilmiş kadın olan 20 yaşındaki Camille Seaton, yoğun ağrılar yaşadığını anlattı.

Seaton, ilk olarak 11 Temmuz’da yüzünde şişlikler fark etti ve bunun sivilce olduğunu düşündü. 16 Temmuz’a kadar daha fazla şişlik ortaya çıkınca test için hastaneye gitti ve maymun çiçeğine yakalandığı ortaya çıktı. Seaton hastalığın üzerinden bir ay geçmesine rağmen yüzünde hâlâ birkaç şişlik kaldığını ve 3 yaşındaki kızının virüse yakalanmasını önlemek için ailesiyle birlikte olduğunu söyledi.

Genç kadın, hastalık sürecini sosyal medyadan paylaştı. Seaton’ın üçüncü gününden bir fotoğraf.

“TELEFONU BİLE TUTAMIYORDUM”

Seaton, enfeksiyonu inanılmaz derecede acı verici olarak niteledi. Genç kadın, TikTok profilinde bir videoda ellerindeki ağrılı lezyonların telefonunu tutmayı ve hatta evdeki işleri yapmayı zorlaştırdığını söyledi.

People’a konuşan Seaton, temmuz ortasında yüzünde başlangıçta oluşan şişliklerin hızla beyaza döndüğünü ancak o zamanlar maymun çiçeği ve semptomlarına henüz aşina olmadığını söyledi.

Bir çocuk annesi günler sonra test için yerel bir hastaneye gitti ve maymun çiçeğine yakalandığı doğrulandı.

Seaton’ın altıncı gününden bir fotoğraf.

Seaton, “Paraya çok dokunuyordum. Maske yasaları kaldırıldı, bu yüzden maske takmıyorduk. Eldiven takmıyordum. Dikkatli değildim ve yüzüme ve vücuduma dokundu” dedi.

Genç kadın, eve döndüğünde semptomların hızla arttığını, vücudunun çevresinde daha fazla lezyon ortaya çıktığını; ayrıca ateş, kızarıklık, baş, kas ve eklem ağrısı yaşadığını da anlattı: “Yüzümdeki lezyonlar ilk çıkanlardı ve bir buçuk hafta boyunca yüzümde kaldı. Yüzüm iyileşmeye başladığında, vücudumda şişlikler oluşmaya başladı. Elimde çok şey var, bu yüzden ellerimle bir şey yapmak benim için zordu… Telefonumu tutamıyordum. Kıyafetlerimi bile katlayamıyordum. Son derece acı vericiydi.”

“ÇOK ACI VERİCİ”

Seaton, virüse yakalanmasını önlemek için üç yaşındaki kızını ailesiyle birlikte yaşamaya gönderirken kendisinin de işe gitmediğini söyledi. CBS ile yaptığı röportajda, genç kadın insanları hastalığa karşı uyarmak istediğini söylüyor: “Çok, çok acı verici. İnsanların, hastalığın burada olduğunu ve yayıldığını bilmelerini istiyorum. Bu bir şaka değil.”

Seaton’ın dokuzuncu gününden bir fotoğraf.

Seaton, maymun çiçeği hastalığının bir kadında görüldüğü nadir bir vaka. Mayıs ayında salgınının başlamasından bu yana maymun çiçeği vakaları, daha çok gey ve biseksüel erkekler arasında görüldü.

Gıda ve İlaç Dairesi’nin eski başkanı ve Pfizer’in şu anki yönetim kurulu üyesi Dr. Scott Gottlieb, pazar günü verdiği demeçte, virüsü kontrol etmenin ancak daha fazla insanın test edilmesiyle mümkün olacağını söyledi.

Genç kadın bir aydır hastalık nedeniyle işe gidemiyor ve kızını göremiyor.

UZMANLAR UYARIYOR: “DAHA FAZLA TEST YAPILMALI”

Gottlieb, “Erkeklerle seks yapan erkekler topluluğunda vakaları aramaya devam ediyoruz, öncelikle o toplulukta yayılıyor, ancak bu noktada bu topluluğun dışına yayıldığına şüphe yok ve bence vakaları daha geniş çapta aramaya başlamamız gerekiyor” dedi.

Kesin federal veriler mevcut olmasa da Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) Direktörü Dr. Rochelle Walensky geçen hafta bu grubun hala vakaların çoğunluğunu oluşturduğunu söyledi.

Temmuz ayında, New York City yetkilileri vakaların yüzde 95’inin erkekleri etkilediğini açıkladı. Teyit edilmiş beş vakadan en az üçü gey, biseksüel veya lezbiyen olarak tanımlanıyor.

Amerika şu anda hem test hem de aşı sıkıntısı yaşıyor. Geçen hafta Walensky, Amerika’nın test kapasitesinin sadece yaklaşık yüzde 10’unun kullanıldığını ve test edilmesi gereken insan sayısında önemli artışlar olduğunu belirtti.

Yardımcı doçent Dr. Rachel Cox da üniversitelerin açılmasıyla birlikte vaka artışları yaşanabileceğine dikkat çekti: “Sonbahara doğru ilerlerken, bireylerin genellikle daha yüksek riskli cinsel aktiviteye girdiği ve birçok farklı insanla yakın temas halinde olduğu bir yer olduğu için üniversite kampüslerindeki salgınlardan endişe duyuyorum.''