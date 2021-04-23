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Amerikalı bir şirket, esrar test edecek çalışanına yılda 42 bin dolar, yıllık 3 hafta izin vadediyor

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Amerikalı bir şirket, esrar test edecek çalışanına yılda 42 bin dolar, yıllık 3 hafta izin vadediyor
Amerikalı bir şirket, esrar test edecek çalışanına yılda 42 bin dolar, yıllık 3 hafta izin vadediyor

ABD merkezli bir şirket, yayınladığı iş ilanında esrar içerek ürünlerini test edecek potansiyel çalışanına yılda 42 bin dolar ödemeyi teklif etti, ayrıca üç haftalık yıllık izin vadetti. Vaped adlı firma esrar tüketimi için kullanılan buharlaştırıcı cihazlar satıyor.

Pozisyonun reklamını yapan Vaped, işe alınacak şanslı kişinin kendisine temin edilen cihazların işlevselliği, tasarımı, buhar üretimi ve sıcaklığının derecelendirilmesi gibi hususlarda analizler yapması gerekeceğini açıkladı.

Tam zamanlı pozisyon, tamamen esnek çalışma saatlerinin yanı sıra giderler, ücretsiz buharlaştırıcılar için harcamak üzere ayda 250 dolar verilecek. Şirket kendi cihazları için esrar temin etmiyor.

Şirket ilanında, esrar alımı için verilen kaynağın sadece eğlence amaçlı esrar tüketiminin yasal olduğu eyaletler için geçerli olduğu konusunda uyarıda bulundu.

2021'de ABD'nin 14 eyaletinde keyif amaçlı esrar kullanımı yasal. Esrara tıbbı kullanım izni veren toplam 36 eyalet var. Ancak federal düzeyde esrara ne keyif ne de tıbbı kullanım için izin veriliyor.

Tıbbi esrar nedir?

Hint keneviri bitkisinde doğal olarak bulunan esrarın etken maddesi Tetra Hydro Cannabinol (THC), bazı hastalıkların tedavisinde kullanılıyor.

Tıbbi amaçlı esrara, kanserin kemoterapi veya radyoterapi seansları sırasında, AIDS hastalığında, nörolojik hastalıklarda, yeme bozuklukları gibi durumlarda başvurulabiliyor.

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