Amerikalı çift, yeni evlerinden çıkan 25 bin dolar değerinde altın ve gümüş parayı iade etti

ABD’nin South Carolina eyaletinde yaşayan bir çift, yeni evlerinde 25 bin dolar (189 bin 875 lira) değerinde altın ve gümüş para buldu; sahibine iade etti.

James ve Clarrisa Munford, başkent Columbia’da, eve yerleşirken bir çekmecede 46 adet altın 5 dolar ve 18 adet gümüş para buldu.

Madeni paraların 1800’lerden kalma olduğunu belirten James Munford şunları söyledi: “Gömme dolaptaki bir çekmeceye saklanmıştı. Değerli olduğunu tahmin ettik. Bizim olmayan bir şeyi sahiplenmek aklımızın ucundan bile geçmedi. Hemen evin eski sahibine ulaştık ve paraları verdik.”

Madeni paraların, adının açıklanmasını istemeyen sahibi de koleksiyonunun bir bölümünü çorap gözünün arkasına sakladığını, taşınırken unuttuğunu söyledi.

James Munsford, “Paraların sahibi 25 bin dolar değerinde olduklarını söyledi ve bu değerde bir şeyi verecek dürüstlükte olduğumuz için teşekkür etti” dedi.