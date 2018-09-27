'Amerikalı çiftçiler Rusya yüzünden toplu olarak iflas ediyor'

Gazete, Washington’un başlattığı ticaret savaşının Rusya’yı ABD’nin rekabetinden kurtardığını ifade etti.

ABD, gerçekleştirdiği buğday ihracatında 2 yıl önce sorun yaşamaya başladı. 2016’da Amerikalı buğday üreticilerin dünya pazarındaki payı son 10 yılın en dip noktasına çekilirken, açıklanan rakamlar, toplam buğday tedarikinin yüzde 22’si Rusya’ya, yüzde 14’ü Avrupa Birliği’ne (AB) ve yüzde 13’ünün ABD’ye ait olduğunu ortaya koydu.

Geçen yılsa Rusya, iyi hava şartları ve devletin sağladığı sübvansiyon sayesinde buğday ihracatını 1.5 kat arttırarak, 40 milyon tona çıkardı.

'NE EKERSEN ONU BİÇERSİN'

Uzman değerlendirmelerine göre Rusya, tahıl üretimi ve ihracatında önümüzdeki yıllarda da ABD ile arayı açmaya devam edecek. Uzun vadedeyse iki ülkenin arasındaki fark, iklimdeki değişiklik nedeniyle daha da artacak.

Rusya’ya bağlı Tataristan Cumhuriyeti’nde yer alan Kazan Üniversitesi’nin tahminlerine göre Avrupa ve Asya’nın verimli bölgelerinde 2020’ye doğru ortalama hava ısısı, 1980’lere kıyasla 1.8 derece, 2050’ye kadarsa daha 3.9 derece artış kaydedecek. Bu da Rusya’nın daha 57 milyon hektarlık toprağı tarım işlerinde kullanmaya başlaması anlamına geliyor. Uzmanlar aynı zamanda ABD, Kanada ve Avustralya’daysa tarım için kullanılan alanların azalacağını öngörüyor.

Rusya’nın dünya tahıl pazarındaki varlığını genişletmesinin ekonomik nedenleri de var, bunların başında, rublenin dolara karşı değer yitirmesi geliyor. Rubledeki düşüş, kalitesi de giderek artan Rus buğdayının fiyatını yabancı alıcılar için daha cazip hale getirdi.

TRUMP’IN GÖÇ YASASINDAKİ KARARLARI RUS ÇİFTÇİLERİN LEHİNE İŞLEDİ

Amerikalı çiftçilerin dünya pazarındaki paylarının azalarak Rus meslektaşlarının eline geçmesi, ABD Başkanı Donald Trump’ın aldığı ‘devrim niteliğindeki’ kararlara bağlanıyor.

ABD’de şimdiye kadar tarım alanında çalışan kişilerin birçoğunu göçmenler oluşturuyordu. ABD’de yasadışı kalan göçmenlerin toplu halde sınırdışı edilmesi, çiftçileri istihdam edebilecek işçi bulamama sorunuyla karşı karşıya bıraktı. İstihdam departmanının Meksika ve diğer Latin Amerika ülkelerinden gelenlere vize sağlayan özel programının da pek işe yaradığı söylenemez.

ARACI ŞİRKETLERDE YOLSUZLUK BAŞ GÖSTERİYOR

Tarım işletmecileri bu durumdan hiç te hoşnut değil, zira ilk etapta gerçekten işletmelerde çalışacak işçi bulamadıklarını kanıtlamak zorunda kalıp, ardındansa istihdam acentelerine yardım için başvuruyorlar. Ancak bu işlemlere yapılan harcamalar sıklıkla karşılanmıyor, çünkü aracı şirketlerde yolsuzluk baş gösteriyor ve bu yöndeki çabaları boşa çıkarıyor.

Sonuç olarak Amerikan mahkemelerinin sunduğu istatistiklere göre sadece bu yılın ilk çeyreğinde 116 tarım işletmesi, iflas başvurusunda bulundu. İflas eden tarım işletmecilerinin yaklaşık yüzde 70’i buğday, süt ürünleri, mısır ve pamuk üretiyordu.

ÇİNLİ MİLYARDER BİR MİLYON EK İSTİHDAM SAĞLAMA SÖZÜZNDEN GERİ DÖNMEK ZORUNDA KALDI

Amerikalı çiftçiler son umutlarını Çin'in en büyük e-ticaret sitesi Alibaba'nın kurucu ortağı ve Çin'in en zengin insanı olarak bilinen Jack Ma’ya bağlamıştı. Ma, başta tarım alanında olmak üzere ABD’de bir milyon ek iş yeri yaratma sürecine destek verme ve ABD’li yeni üreticilere Çin ve Asya’nın elektronik pazarlarının kapılarını açma sözü vermişti.

Ancak Trump’ın Çin’e açtığı ticaret savaşı, Ma’yı verdiği sözü geri almak zorunda bıraktı. Çinli milyarderin yakın zamanda bu projeye dönmesi de çok zayıf bir ihtimal, zira bu yakınlarda yaptığı açıklamada, ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşının 20 yıl daha sürebileceğini belirtmişti.