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Amerikalı ekonomist Stephen Roach: Dolar ışık hızından daha hızlı değer kaybedebilir

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Amerikalı ekonomist Stephen Roach: Dolar ışık hızından daha hızlı değer kaybedebilir
Amerikalı ekonomist Stephen Roach: Dolar ışık hızından daha hızlı değer kaybedebilir

Amerikalı ekonomist Stephen Roach, ABD Doları'nın beklenenden daha yakın bir zaman içinde hızla değer kaybedebileceği uyarısında bulundu.

Covid-19 salgını nedeniyle küresel ekonomiler büyük bir kriz ile karşı karşıya kalırken Amerika Birleşik Devletleri (ABD) de finansal olarak daha kırılgan bir noktaya geldi.

Ülkedeki işsizlik oranı yıl başında tarihin en düşük seviyelerindeyken son aylarda 49 milyona yakın Amerikalı işsiz kaldı. Sınırsız varlık alımı yapacağını açıklamasının ardından da ABD Merkez Bankasının (FED) bilançosu yaklaşık 4 trilyon dolardan 7,1 trilyon dolara yükseldi.

Piyasa haberlerinin yer aldığı MarketWatch internet sitesine açıklamalarda bulunan Yale Üniversitesi Öğretim Görevlisi Stephen Roach, "Covid döneminde her şey ışık hızından daha hızlı ilerliyor" diyerek Dolar'ın da hızla değer kaybedebileceğini belirtti.

Roach, ABD Doları'nın rakip para birimleri karşısında yüzde 35'e kadar değer kaybedebileceğini öne sürdü.

Ekonomistin öngörüleri doğru çıkarsa ABD Doları, uluslararası piyasalarda en çok rağbet gören rezerv para birimi olma özelliğini yitirebilir. Yatırımcılar bunun yerine Euro gibi alternatiflere daha fazla yönelebilir.

Amerikan Doları'nın değer kaybedebileceği ihtimali bir süredir konuşulan konular arasında yer alıyor. Yatırım bankası JP Morgan, geçtiğimiz yıl yaptığı bir tahminde bunun orta vadede gerçekleşebileceğini öne sürmüştü.

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