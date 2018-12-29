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Amerikalı maceraperest Antarktika'yı tek başına geçen ilk insan oldu

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Colin O'Brady hiçbir yardım almadan yaklaşık bin 500 kilometre yol katederek buzullarla kaplı kıtayı baştan sona 54 günde geçti.
Amerikalı maceraperest Antarktika'yı tek başına geçen ilk insan oldu

Amerikalı sporcu ve maceraperest Colin O'Brady hiçbir yardım almadan tek başına Antarktika kıtasını baştan sona geçen ilk insan oldu. 33 yaşındaki O'Brady kuzeyden güneye doğru yürüyerek buzullarla kaplı kıtadaki, bin 482 kilometrelik güzergahı 54 günde tamamladı.

O'Brady'nin tarihe geçen bu yolculuğunu Portland'daki ailesi ve yakınları da GPS yardımıyla internet üzerinden takip etti. O'Brady güzergahı tamamlamasının ardından başarısını ailesine telefonla bildirdi.O'Brady "İmkansız bir ilk" olarak tanımladığı yolculuğu sırasında çektiği fotoğrafları ve notlarını Instagram sayfası üzerinden anlık olarak takipçileriyle paylaştı. Çarşamba günkü paylaşımında güzergahın son 129 kilometresini tamamlamak için büyük bir çaba sarf ettiğini belirten O'Brady, "Son 32 saat hayatımın en zorlu saatleri olsa da, aynı zamanda yaşadığım en iyi anlardı" diye yazdı. Amerikalı maceraperest güzergahın bu son etabını uyumadan geçirdi. O'Brady çoğunlukla tırmanışla geçen yolculuğu için yanına 170 kilogram ağırlığında malzeme aldı.

O'Brady yolculuğunun 37'nci gününde yaptığı paylaşımda bir fotoğrafını yayınladı ve fiziksel olarak ne kadar değiştiğini vurguyarak "Artık yolculuğun başındaki aynı kişi değilim, bunu yüzümden anlayabiliyor musunuz? Acı çektim, ölümüne korktum, üşüdüm ve yalnız hissettim. Güldüm, dans ettim, mutluluk gözyaşları döktüm..." diye yazdı.

O'Brady'den farklı olarak 1997'de Antarktika'yı tek başına geçen Norveçli Borge Ousland kayaklar üzerindeki hareketini hızlandırmaya yardımcı rüzgar paraşütü kullanmıştı.

2016'da ise kıtayı tek başına geçmeye çalışan İngiliz Henry Worsley'in yolculuğu ölümle son bulmuştu. Worsley'in arkadaşı olan 49 yaşındaki Louis Rudd onun anısına bu amaca ulaşmak için 3 Kasım'da O'Brady ile beraber yola çıkmıştı. Henüz yolculuğunu tamamlayamayan Rudd'un önünde bir kaç günü daha olduğu tahmin ediliyor.

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