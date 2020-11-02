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Amerikalı Oyuncu Hassell Öldürüldü

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Amerikalı oyuncu Eddie Hassel, silahla vurularak öldürüldü.
Amerikalı Oyuncu Hassell Öldürüldü

Amerikalı oyuncu Eddie Hassel, silahla vurularak öldürüldü.

Yerel medyadaki haberlere göre, kız arkadaşının Texas eyaletinin Dallas kentindeki evinden yerel saatle 01.00 civarında ayrılan oyuncu, araba hırsızları tarafından silahla vuruldu.

Hassell, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma açıldı.

Genç oyuncunun meslektaşları ve sevenleri, sosyal medyada Hassell ile ilgili yaptıkları paylaşımlarda üzüntülerini ifade etti.

1990 yılında Texas'ta doğan Hassell, 2000'li yıllardan itibaren birçok yapımda küçük roller almıştı.

Hassell, Oscar'a aday gösterilen "The Kids Are All Right" filmindeki rolüyle tanınıyordu.

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