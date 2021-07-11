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Amerikalı Rapçi DMX'in Ölüm Raporu Açıklandı

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Amerikalı Rapçi DMX'in Ölüm Raporu Açıklandı
Amerikalı Rapçi DMX'in Ölüm Raporu Açıklandı

Kalp krizi sonrası hayatını kaybeden Amerikalı rapçi ve aktör DMX'in ölüm raporu yayınlandı.

DMX olarak bilinen ünlü rapçi Earl Simmons, nisan ayında geçirdiği kalp krizi sonrası hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı. 50 yaşında White Plains Hastanesi'nde hayatanı kaybeden DMX'in resmi ölüm raporu yayımlandı.

KOKAİN KAYNAKLI KALP KRİZİ

Vulture'ın, Westchester County Tıbbı Muayenahanesi'nden bir kaynağa dayandırdığı habere göre DMX, beyne kan akışını engelleyen kokain kaynaklı bir kalp krizi nedeniyle öldü.

ÖNCE BEYİN ÖLÜMÜ GERÇEKLEŞTİ

Kaynağa göre ölüm, akut kokain zehirlenmesine bağlı gelişen komplikasyonlar sonucu gerçekleşti. Kalbin durmasının ardından beyne kan akışı engellenince beyin ölümü gerçekleşti. Hemen ardından da tıbbi olarak ölüm meydana geldi. DMX'in son albümü, ölümünden 1 ay sonra Exodus adıyla piyasaya sürülmüştü.

 

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