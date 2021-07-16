Amerikalı Senatörlerden Biden'a Mektup

Amerikalı 14 senatörün, Türkiye’nin kapalı Maraş şehrini açması çabalarını kınayan mektubu ABD Başkanı Joe Biden’a gönderdiği belirtildi.

Haravgi gazetesi ABD’li senatörlerin, bahse konu mektupta, Türkiye’nin BM Güvenlik Konseyi’nin Maraş ile ilgili kararlarını çiğneyerek Maraş’ı açma çabalarını kınadığını yazdı.

Mektubun yazılması girişiminin, ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Robert Menendez ve Komite üyesi Chris Van Hollen, Marco Rubio’ya ait olduğunu yazan gazete, senatörlerin ayrıca ABD Başkanı ve hükümetinden, Türkiye’nin Maraş’taki “provokasyonlarını” durdurmak için hem ikili hem de çok taraflı kanalları kullanmasını da istediğini belitti.

Habere göre senatörler, ABD ve AB’nin, Güvenlik Konseyi kararlarının ve hukuk devletinin ihlal edilmesinin kabul edilemez olduğunu TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a iletmesi gerektiğini de mektubunda ifade etti.