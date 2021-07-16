  • BIST 1.363,610
  • Altın 500,25
  • Dolar 8,5200
  • Euro 10,0400
  • Lefkoşa 39 °C
  • Mağusa 40 °C
  • Girne 37 °C
  • Güzelyurt 38 °C
  • İskele 40 °C
  • İstanbul 31 °C
  • Ankara 33 °C
SON DAKİKATokyo Olimpiyatları'nın iptal edilmesi için 450 bin imza toplandı

Amerikalı Senatörlerden Biden’a Mektup

» »
Amerikalı 14 senatörün, Türkiye’nin kapalı Maraş şehrini açması çabalarını kınayan mektubu ABD Başkanı Joe Biden’a gönderdiği belirtildi.
Amerikalı Senatörlerden Biden’a Mektup

Amerikalı 14 senatörün, Türkiye’nin kapalı Maraş şehrini açması çabalarını kınayan mektubu ABD Başkanı Joe Biden’a gönderdiği belirtildi.

Haravgi gazetesi ABD’li senatörlerin, bahse konu mektupta, Türkiye’nin BM Güvenlik Konseyi’nin Maraş ile ilgili kararlarını çiğneyerek Maraş’ı açma çabalarını kınadığını yazdı.

Mektubun yazılması girişiminin, ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Robert Menendez ve Komite üyesi Chris Van Hollen, Marco Rubio’ya ait olduğunu yazan gazete, senatörlerin ayrıca ABD Başkanı ve hükümetinden, Türkiye’nin Maraş’taki “provokasyonlarını” durdurmak için hem ikili hem de çok taraflı kanalları kullanmasını da istediğini belitti.   

Habere göre senatörler, ABD ve AB’nin, Güvenlik Konseyi kararlarının ve hukuk devletinin ihlal edilmesinin kabul edilemez olduğunu TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a iletmesi gerektiğini de mektubunda ifade etti.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Güney Kıbrıs’ta dün çeşitli bölgelerde darbe anma etkinlikleri yapıldı16 Temmuz 2021 Cuma 12:49
  • Fransız Büyükelçi’den Kıbrıs Sorunuyla İlgili Açıklamalar16 Temmuz 2021 Cuma 12:45
  • Rum Meteoroloji Dairesi'nden sarı alarm! Dikkat!16 Temmuz 2021 Cuma 10:06
  • Güney Kıbrıs’ta rekor Covid-19 vakası!15 Temmuz 2021 Perşembe 22:17
  • Güney Kıbrıs’ta Aşı Olmayanlar İçin Hayat Zorlaşıyor15 Temmuz 2021 Perşembe 17:08
  • Onufriu: “Doğalgaz Kaynaklarımız Dünya Genelinde Rekabet Edilebilir Durumda”15 Temmuz 2021 Perşembe 17:08
  • Rum Siyasi Partiler Darebeyi Kınadı15 Temmuz 2021 Perşembe 17:06
  • İngiliz Üsleri’nden Beyarmudu Açıklaması15 Temmuz 2021 Perşembe 17:05
  • Güney’de 2 Kilo Kokain Ele Geçirildi15 Temmuz 2021 Perşembe 17:04
  • Trodos Dağları Bölgesinde Altın Rezervi Bulundu15 Temmuz 2021 Perşembe 17:03
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti