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Amerikalılar Baf’taki hava üssü için Güney Kıbrıs’ta

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Amerikalı yetkililer, inceleme yapmak üzere Güney Kıbrıs’a geldi ve Baf’taki “Andreas Papandreu” hava üssünün iyileştirilmesi için önerilerde bulunacak
Amerikalılar Baf’taki hava üssü için Güney Kıbrıs’ta

Fileleftheros gazetesi konuyla ilgili haberinde dün sabahtan bu yana Güney Kıbrıs’ta bulunan Amerikan hava kuvvetlerinden uzmanlar grubunun, bugün Rum Savunma Bakanı Vasilis Palmas’la görüşeceğini de yazdı.

Gazeteye göre dün katıldığı bir programda açıklamalarda bulunan Palmas, Amerikalı uzmanların üssün genişletilmesi projesiyle ilgili öneri ve tavsiyelerde bulunacaklarını, öte yandan projenin 14 milyon Euro’ya mal olması ve 18 ay sürmesinin beklendiğini kaydetti.

Açıklamasında hava üssünde yapılması gerekli çalışmalar ve tahmini maliyet konusunda Amerikalı uzmanların değerlendirmelerini bekleyeceklerini ifade eden Palmas, yapılacak çalışmalar arasında daha fazla uçağa ev sahipliği için üs alanın genişletilmesinin yanı sıra bugün sahip olduklarından daha büyük uçakların uçabilmesi için pistin düzeyinin yükseltilmesinin bulunduğunu da belirtti.

Palmas, iletişim, işlevsellik ve güvenliğin iyileştirilmesi için üs binasının düzeyinin yükseltilmesi gerektiğini de söyledi.

Projenin maliyetiyle ilgili soruya karşılık ise Palmas, üssün Amerikalıların ihtiyaçlarına da hizmet edeceği için, ABD’nin muhtemelen üssün düzeyinin yükseltilmesi için teknik bilgi sağlayacağını hatta para vereceğini kaydetti.

Palmas Baf’taki Andreas Papandreu Hava Üssü'nün ve daha sonra ele alacakları deniz üssünün yapılacak saldırılar için bir mevzi olmayacağını vurgulamak istediğini de söyledi.

Üssün Lübnan krizinde olduğu gibi eğitim veya insani misyonlar yanı sıra tahliyeler için bir alan teşkil edeceğini ifade eden Palmas, üssü RMMO’yla yapılan tatbikatlar için kullanacaklarını da dile getirdi.

“Mari” (Tatlısu)’daki deniz üssünün modernize edilmesi konusundaki bir soruya karşılık ise Palmas, bunun daha büyük gemilere ve denizaltılara hizmet verebilmesi için Baf’taki hava üssünün düzeyinin yükseltilmesine kıyasla daha büyük ve pahalı bir iş olduğunu söyledi.

Fransız uzmanların incelemesinin 2019 yılında yapıldığını ancak bunun güncellenmesi gerektiğini de ifade eden Palmas, bakanlar kurulu tarafından ilgili fonun onaylandığını sözlerine ekledi.

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