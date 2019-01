Fileleftheros, New York çıkışlı haberini “Amerikalılardan UNFICYP (Kıbrıs’taki Barış Gücü) Konusunda Güvence” başlığıyla aktardı.

Habere göre, Mavroyannis, BM Güvenlik Konseyi’nin Kıbrıs’taki Barış Gücü’nün görev süresiyle ilgili oylaması öncesinde New York’ta gerçekleştirdiği temaslar çerçevesinde ABD’nin BM Daimi Temsilcisi Jonathan Cohen ile görüştü.

Mavroyannis’in, BM’deki Rum Daimi Temsilci Kornilios Korniliu eşliğinde görüştüğü Cohen’in Rum tarafının BM Barış Gücü konusundaki tezlerine “anlayış gösterdiği” belirtildi.

Andreas Mavroyannis’in New York temas programında BM Sekreterliği yetkilileri ve Güvenlik Konseyi üyesi ülkelerin daimi temsilcileriyle görüşmeleri de vardı.