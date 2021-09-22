"Amerikalılardan OHİ"

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’e, “dostum” dediği ABD Başkanı Joe Biden’ın görüşme randevusu vermediği bildirildi.

Politis, birinci sayfasından “Amerikalılardan Ohi… ‘Dost’ Biden, ‘Dostu’ Niko’yla Görüşmeyecek” başlığıyla yansıtıp “Biden Başkan İçin Zaman Bulmadı” başlığıyla iç sayfasında detaylandırdığı habere göre Anastasiadis, Biden’den çok istediği görüşme randevusunu alamadı.

Habere göre, Anastasiadis’in görüşme önerisine Biden’dan ‘programının çok yoğun olduğu’ ve ‘görüşmeye zamanı olmadığı’ cevabı geldi.

GUTERRES İLE GÖRÜŞME

Bu arada, Rum lider bu sabah Kıbrıs saatiyle 01.00’de BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüştüğü belirtildi.

Anastasiadis’in görüşmede desantralize federasyon, parlamenter sistem, 1960 Anayasası’na dönüş önerileri hakkında bilgi verdiği kaydedildi.

Rum liderin, Jane Holl Lute’un Shell’e CEO olmasının ardından Genel Sekreter’in (geçici) Kıbrıs Özel Temsilcisi atanması konusunu da gündeme getirdiğini yazan gazeteye göre Anastasiadis “BM Güvenlik Konseyi’nin yetki ve kararlarının Crans Montana’ya kadar sağlanan yakınlaşma ve anlaşmalar da dahil, diyaloğun yeniden başlamasına ortak zemin sağlar” ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın da dün Genel Sekreter’le görüştüğüne işaret eden gazete, Tatar ve Müzakere Heyeti ve Maraş Komitesi üyesi Oğuzhan Hasipoğlu’nun açıklamalarının satırbaşlarını aktardı.

RUM LİDERİN DİĞER TEMASLARI

Anastasiadis’in, devam eden New York temasları çerçevesinde BM Güvenlik Konseyi Başkanının yanı sıra, Almanya ve Irak devlet başkanlarıyla Rusya Dışişleri Bakanı ile görüşecek.

Güvenlik Konseyi daimi üyeleri onuruna akşam yemeği verecek Rum liderin, ABD Başpiskoposu Elpidoforos, Amerikan-Yahudi örgütü AIPAC ile bir araya geleceği kaydedildi. Anastasiadis, 24 Eylül’de de ABD’li Rum örgütlerinin, onuruna vereceği yemeğe katılacak.

AB-Afrika ülkeleri yemeğinde Afrikalı liderlerle de bir araya gelecek olan Anastasiadis’in muhataplarına, Türkiye’nin KKTC’nin tanınması veya KKTC ile ilişki kurulması yönündeki çabaları hakkında “bilgi” vereceği kaydedildi.

EXXON MOBİL YETKİLİLERİYLE GÖRÜŞME

Habere göre, Anastasiadis EXXON Mobil’in tek yanlı ilan edilen münhasır ekonomik bölgedeki 10’uncu parselle ilgili projelerinin hangi aşamada olduğunu saptamak üzere şirketin üst düzey yetkilileriyle de bir araya gelecek.

Haravgi, Anastasiadis’in EXXONMobil yetkilileriyle görüşmesinde Rum Enerji Bakanı Nataşa Pilidu’nun da katılacağını yazdı.

Gazeteye göre, Pilidu, BM Genel Kurlu çerçevesinde yeşil enerjiye geçiş toplantılarına ve daha sonra ENI’nin İtalya’da düzenleyeceği konferansa katılacak.