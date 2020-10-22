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Amerikan Bandıralı yatla 1 milyon 460 bin TL tutarında mal kaçırdılar

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Girne’de meydana gelen gümrük yasasına aykırı hareket suçundan tutuklanan, Adnan Aydost, Aytaç Gökmen ve Hüseyin Çetinbaş dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.
Amerikan Bandıralı yatla 1 milyon 460 bin TL tutarında mal kaçırdılar

Girne’de meydana gelen gümrük yasasına aykırı hareket suçundan tutuklanan, Adnan Aydost, Aytaç Gökmen ve Hüseyin Çetinbaş dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Girne Adli Şube’de görevli polis çavuşu Ercan Atasay, mahkemede olguları aktardı.

Atasay, 10 Ekim 2020 tarihinde saat 07.30 sıralarında Girne Turizm Limanı’ndan ayrılan Amerikan bandıralı yat içerisinde yasal olmayan mallar olduğuna dair bilgi aldıklarını söyledi. 

Atasay, yatın Lapta bölgesinde deniz açıklarında tespit edildiğini belirtti.

Atasay, Sahil Güvenlik ekipleri, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ve Girne Polis Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından yata operasyon düzenlendiğini ifade etti. 

Yatın sahil güvenlik tarafından limana çekildiğini kaydeden Atasay, yatta Kaptan Hüseyin Çetinbaş ile yolcu Adnan Aydost’un tespit edildiğini söyledi.

Atasay, yatta yapılan aramada bir buçuk milyon değerinde 146 koli elektronik sigara tütünü,  13 adet cep telefonu, 19 adet içki bulduklarını söyledi.

Polis çavuşu Atasay, Kaptan Çetinbay, yolcu Aydost’un gözaltına alındığını ifade etti.

Atasay, yatta narkotik detektör köpeği eşliğinde başka bir arama daha yapıldığını, yatın ön kısmında 13 karton tütün bulduklarını söyledi.

Atasay, bulunan emarelerin yatağın altına ve yatın bazı kısımlarına yapılan gizli bölmelere saklandığını açıkladı.

Polis çavuşu, mesele ile ilgili aranan şahıs olan ve söz konusu yatı son 6 aydır kirasında bulunduran Aytaç Gökmen’in ise ülkeden çıkış yaparken Ercan Havaalanı’nda tutuklandığını söyledi.

Atasay, yapılan soruşturmada Gökmen’in yata yüklenen mallarla ile ilgili kaptan ve yolcu ile mesajlaşmalarının olduğunu ifade etti.

Atasay, ele geçirilen mallarla ilgili piyasa değeri araştırması yaptıklarını, satış fiyatının bir milyon 460 bin TL tutarında olduğuna dair tespit yaptıklarını söyledi.

Atasay, zanlıların yasal statüsünün tespiti için zaman istediğini belirterek, ek süre talep etti.

Mahkeme zanlıların 5 gün daha tutuklu kalmasına emir verdi.

 

 

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