Amerikan Enstitüsü'nün tahmini: İngiltere'de 66 bin ölüm görülebilir

ABD'deki Washington Tıp Fakültesi'ne bağlı Sağlık Ölçübilim ve Değerlendirme Enstitüsü'nün (IHME) yaptığı modellemeye göre, koronavirüs pandemisinin ilk dalgasında, İngiltere'de 66 bin ölüm, bir başka deyişle Avrupa'daki ölümlerin üçte birinden fazlasının görülebileceği belirtildi.

IHME, kıta genelinde 151.680 kişinin ölebileceğini söylerken, ABD'nin tümünde 81.766 ölüm tahmin ediliyor.

Vaka sayısındaki yerel ve uluslararası verilerle, İtalya, Çin ve ABD'deki yaş ve ölüm oranlarını kullanan enstitü, ABD ve bazı Avrupa ülkelerinde beklenen ölüm sayılarını hesapladı.

IHME'nin çalışmasında kullanılan başlıca unsurlardan birinin de ülkelerin yoğum bakım servislerindeki yatak kapasitesi olduğu belirtildi.