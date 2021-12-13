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Amerikan halkından Biden’a enflasyon eleştirisi

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Anket, Amerikalıların yüzde 69’unun Biden’ın enflasyonla mücadelesini onaylamadığını, yalnızca yüzde 28’inin onayladığını gösterdi.
Amerikan halkından Biden’a enflasyon eleştirisi

Anket, Amerikalıların yüzde 69’unun Biden’ın enflasyonla mücadelesini onaylamadığını, yalnızca yüzde 28’inin onayladığını gösterdi.

Ankete katılan Cumhuriyetçilerin yüzde 94’ü enflasyonla mücadeleyi onaylamadıklarını söylerken, Demokratların yüzde 54’ü de olumsuz görüş açıkladı.

Bağımsız seçmenlerin yüzde 71’i de enflasyonla mücadeleyi de onaylamıyor.  Aynı ankette  ekonomik toparlanma ile ilgili soruya katılanların yüzde 57’si Biden’ın şu ana kadar ki performansını onaylamadıklarını söyledi.

ABC anketinde suç ve silahlı şiddet sorusunda Biden'in  oylarının  iyice düştüğü ve ankete katılanların yüzde 36’sı nın  bu sorunları ele alışını onayladığı, yüzde 64'unun ise onaylamadığı belirtildi.

Bununla birlikte Biden'in  COVID-19 salgınını ele alış biçimi ve yönetiminin ankette yüzde 53’ü oranında beğenildiği açıklandı.

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