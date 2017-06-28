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Amerikan İslam İlişkileri Konseyi Başkanı Awad’tan yüksek mahkemenin seyahat yasağı kararına tepki

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Amerikan İslam İlişkileri Konseyi Başkanı Awad’tan yüksek mahkemenin seyahat yasağı kararına tepki
ABD'de Yüksek Mahkemenin, Başkan Donald Trump'ın seyahat yasağına kısmen izin veren kararına tepki gösteren Amerikan İslam İlişkileri Konseyi (CAIR), kararın Amerikalı Müslümanları hedef alan uygulamalara hız kazandıracağını bildirdi.

CAIR Başkanı Nihad Awad, Konseyin başkent Washington'daki genel merkezinde basın toplantısı düzenleyerek Yüksek Mahkeme kararını eleştirdi.

Kararın özellikle Trump yönetimindeki İslamofobiklerin elini güçlendireceğine işaret eden Awad, "Yüksek Mahkeme'nin seyahat yasağıyla ilgili kararı, Trump yönetimindeki İslamofobiklerin Amerikalı Müslümanları hedef alan çabalarına güç katacaktır" değerlendirmesinde bulundu.

"DİNİ İNANÇLARINDAN DOLAYI HİÇBİR GRUP HEDEF SEÇİLEMEZ"

Özellikle ABD'ye girişte geçerli vizesi ve diğer belgeleri olan Müslümanların ve hatta Amerikan vatandaşı Müslümanların bile son dönemde daha sıkı bir şekilde sorgulandığına dikkat çeken Awad, bunun kabul edilemez olduğunu belirtti. Awad, "Umuyoruz ki Yüksek Mahkeme yargıçları, hiçbir yönetimin, sırf dini inançlarından dolayı (Müslümanlar gibi) bir grubu hedef seçmesine izin verilmemesi gerektiğinin farkında olacaklardır" dedi.

Öte yandan Awad, "tüm Müslümanların ülkeye girişinin engellenmesi vaadinde bulunan Trump'ın bu kararla başarısız olduğunu" da savundu. Mahkeme kararının, ABD ile organik bağı olan kişilerin yasal koşulları yerine getirdikten sonra ülkeye girişlerinin engellenemeyeceğine hükmettiğini ve bunun bir yönüyle Trump yönetimi için "başarısızlık" olduğunu ifade etti.

Pazartesi günü ABD'de Yüksek Mahkeme, Trump tarafından alınan ve nüfusunun çoğunluğu Müslüman 6 ülke vatandaşlarına vize yasağı getiren kararnamesinin bazı bölümlerinin uygulanabilmesine hükmetmişti.

Mahkeme tarafından yapılan yazılı açıklamada, Trump'ın vize yasağının donduran alt mahkeme kararlarının kısmen bozularak, yasağın bazı bölümlerinin uygulanmaya başlayabileceği bildirilmişti.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert de Trump'ın vize yasağının belirli koşullar altında uygulanmasının önünü açan Yüksek Mahkeme kararını uygulamaya başlayacaklarını açıklamıştı. Nauert, vize yasağını, mahkeme kararından 72 saat sonra ve ilgili kurumlarla koordineli bir şekilde hayata geçireceklerini kaydetmişti.

 

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