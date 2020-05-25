  • BIST 103.024
  • Altın 378,953
  • Dolar 6,8109
  • Euro 7,4186
  • Lefkoşa 28 °C
  • Mağusa 25 °C
  • Girne 26 °C
  • Güzelyurt 26 °C
  • İskele 25 °C
  • İstanbul 18 °C
  • Ankara 24 °C
SON DAKİKAPakistan'ın Karaçi kentinde 107 kişiyi taşıyan yolcu uçağı yerleşim alanına düştü

Amerikan Merkez Bankası FED'in hangi ülkelerle döviz takas hattı (SWAP) anlaşması var?

» »
Amerikan Merkez Bankası FED'in hangi ülkelerle döviz takas hattı (SWAP) anlaşması var?
Amerikan Merkez Bankası FED'in hangi ülkelerle döviz takas hattı (SWAP) anlaşması var?

Türkiye giderek artan döviz cinsi borçlarını ödeyebilmek için başta Amerikan doları olmak üzere dövize ihtiyaç duyuyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) döviz rezervleri son dönemde düştü. Türk hükümeti buna çare olarak bir çok ülkenin merkez bankası ile döviz takas hattı (swap line) kurmak için görüşmeler yapıyor. Bunlardan birisi de Amerikan Merkez Bankası (FED). Geçtiğimiz günlerde bir FED yetkilisi, swap anlaşmasını sadece karşılıklı güven duydukları ülkelerle yaptıklarını açıklamıştı.

FED’in halen 14 ülke ile SWAP anlaşması bulunuyor. Bu ülkeler dünyanın önde gelen ekonomik güçlerinden oluşuyor. Peki bu ülkeler hangisi?

FED 15 Mart’ya yaptığı açıklamada Avrupa, Japonya, Kanada, İsviçre ve İngiltere merkez bankalarıyla takas hattı anlaşması yapıldığını duyurdu. Buna 19 Mart’ta 9 ülke daha eklendi. Bunlar, Avustralya, Brezilya, Danimarka, Güney Kore, Meksika, Norveç, Yeni Zelanda, Singapur ve İsveç. Takas hattı anlaşmaları 30 ila 60 milyar Amerikan dolarından oluşuyor. Anlaşmalar 6 ay için geçerli.

FED'in swap anlaşması yaptığı 14 merkez bankası

  • Japonya
  • Kanada
  • İsviçre
  • İngiltere
  • Avustralya
  • Brezilya
  • Danimarka
  • Güney Kore
  • Meksika
  • Norveç
  • Yeni Zelanda
  • Singapur
  • İsveç
  • Avrupa Merkez Bankası

  • FED küresel ekonomik krizin yaşandığı bir dönemde Aralık 2017’de Avrupa, Japonya, Kanada, İsviçre ve İngiltere merkez bankalarıyla takas hattı kurulacağını açıklamıştı. Bu ülkelerin ardından Singapur, Güney Kore, Brezilya, İsveç, Avustralya, Yeni Zelanda, Meksika, Norveç ve Danimarka merkez bankaları ile de geçici olarak takas hattı kurdu.

    FED takas hattı anlaşması için kriterleri sıkı tutuyor. Takas hattına potansiyel uygunluk, Fed’in açık piyasalar komitesi tarafından belirlenen şartlara göre kararlaştırılırken, bu şartlar genel olarak finansal parasal gereklilik ve koşullarla ilgili.

 

FED küresel ekonomik krizin yaşandığı bir dönemde Aralık 2017’de Avrupa, Japonya, Kanada, İsviçre ve İngiltere merkez bankalarıyla takas hattı kurulacağını açıklamıştı. Bu ülkelerin ardından Singapur, Güney Kore, Brezilya, İsveç, Avustralya, Yeni Zelanda, Meksika, Norveç ve Danimarka merkez bankaları ile de geçici olarak takas hattı kurdu.

FED takas hattı anlaşması için kriterleri sıkı tutuyor. Takas hattına potansiyel uygunluk, Fed’in açık piyasalar komitesi tarafından belirlenen şartlara göre kararlaştırılırken, bu şartlar genel olarak finansal parasal gereklilik ve koşullarla ilgili.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Döviz Kurları (21 Mayıs 2020)21 Mayıs 2020 Perşembe 08:42
  • Döviz Kurları (20 Mayıs 2020)20 Mayıs 2020 Çarşamba 09:17
  • Dolar, koronavirüs aşısına dair umutların artmasıyla düşüşe geçti19 Mayıs 2020 Salı 15:26
  • Dünya Ekonomik Forumu'nun Raporundan "Küresel Resesyon Riski" Çıktı19 Mayıs 2020 Salı 13:20
  • Döviz Kurları (19 Mayıs 2020 )19 Mayıs 2020 Salı 08:59
  • Döviz Kurları (18 Mayıs 2020)18 Mayıs 2020 Pazartesi 08:59
  • Fitch: Türk Lirası üzerindeki baskı faiz artışına neden olabilir16 Mayıs 2020 Cumartesi 13:40
  • Fitch: Türk Lirası üzerindeki baskı faiz artışına neden olabilir16 Mayıs 2020 Cumartesi 11:59
  • Dolar’daki düşüş bugün'de devam ediyor15 Mayıs 2020 Cuma 09:57
  • Döviz Kurları (15 Mayıs 2020)15 Mayıs 2020 Cuma 09:25
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti