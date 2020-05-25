Amerikan Merkez Bankası FED'in hangi ülkelerle döviz takas hattı (SWAP) anlaşması var?

Türkiye giderek artan döviz cinsi borçlarını ödeyebilmek için başta Amerikan doları olmak üzere dövize ihtiyaç duyuyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) döviz rezervleri son dönemde düştü. Türk hükümeti buna çare olarak bir çok ülkenin merkez bankası ile döviz takas hattı (swap line) kurmak için görüşmeler yapıyor. Bunlardan birisi de Amerikan Merkez Bankası (FED). Geçtiğimiz günlerde bir FED yetkilisi, swap anlaşmasını sadece karşılıklı güven duydukları ülkelerle yaptıklarını açıklamıştı.

FED’in halen 14 ülke ile SWAP anlaşması bulunuyor. Bu ülkeler dünyanın önde gelen ekonomik güçlerinden oluşuyor. Peki bu ülkeler hangisi?

FED 15 Mart’ya yaptığı açıklamada Avrupa, Japonya, Kanada, İsviçre ve İngiltere merkez bankalarıyla takas hattı anlaşması yapıldığını duyurdu. Buna 19 Mart’ta 9 ülke daha eklendi. Bunlar, Avustralya, Brezilya, Danimarka, Güney Kore, Meksika, Norveç, Yeni Zelanda, Singapur ve İsveç. Takas hattı anlaşmaları 30 ila 60 milyar Amerikan dolarından oluşuyor. Anlaşmalar 6 ay için geçerli.

FED'in swap anlaşması yaptığı 14 merkez bankası

Japonya

Kanada

İsviçre

İngiltere

Avustralya

Brezilya

Danimarka

Güney Kore

Meksika

Norveç

Yeni Zelanda

Singapur

İsveç

Avrupa Merkez Bankası

FED küresel ekonomik krizin yaşandığı bir dönemde Aralık 2017’de Avrupa, Japonya, Kanada, İsviçre ve İngiltere merkez bankalarıyla takas hattı kurulacağını açıklamıştı. Bu ülkelerin ardından Singapur, Güney Kore, Brezilya, İsveç, Avustralya, Yeni Zelanda, Meksika, Norveç ve Danimarka merkez bankaları ile de geçici olarak takas hattı kurdu. FED takas hattı anlaşması için kriterleri sıkı tutuyor. Takas hattına potansiyel uygunluk, Fed’in açık piyasalar komitesi tarafından belirlenen şartlara göre kararlaştırılırken, bu şartlar genel olarak finansal parasal gereklilik ve koşullarla ilgili.

FED küresel ekonomik krizin yaşandığı bir dönemde Aralık 2017’de Avrupa, Japonya, Kanada, İsviçre ve İngiltere merkez bankalarıyla takas hattı kurulacağını açıklamıştı. Bu ülkelerin ardından Singapur, Güney Kore, Brezilya, İsveç, Avustralya, Yeni Zelanda, Meksika, Norveç ve Danimarka merkez bankaları ile de geçici olarak takas hattı kurdu.

FED takas hattı anlaşması için kriterleri sıkı tutuyor. Takas hattına potansiyel uygunluk, Fed’in açık piyasalar komitesi tarafından belirlenen şartlara göre kararlaştırılırken, bu şartlar genel olarak finansal parasal gereklilik ve koşullarla ilgili.