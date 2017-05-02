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Amerikan teknoloji şirketleri kârlarını yükseltti

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Amerikan teknoloji şirketleri kârlarını yükseltti
ABD'nin en büyük teknoloji şirketleri, yılın ilk üç ayında kârlarını artırdı.

Teknoloji devlerinin 2016 yılının açıklanan ilk çeyrek bilanço rakamlarına göre Google'ın şemsiye şirketi Alphabet, e-ticaret ve bulut teknolojisi şirketi Amazon, yazılım ve bilişim şirketi Microsoft, çip üreticisi Intel kârlarını yükselten şirketler oldu.

Alphabet'in bir yıllık kârı yüzde 28 artarak 5.4 milyar dolara ulaştı.

Şirketin kârını artırmasında en çok rol oynayan etmen YouTube video servisi ve mobil telefonlardaki reklam gelirlerinin artması oldu.

Amazon'un yıllık kârındaki artış ise yüzde 40'a ulaşarak 724 milyon dolar oldu.

Amazon üst üste sekinci çeyrektir kâr açıklıyor.

Amazon büyümesindeki artışın Amazon Prime ismindeki özel üyelik sistemine gelen ilgi ve internet hizmetleriyle olduğunu aktarıyor.

Şirket, Hindistan, Meksika ve İngiltere gibi ülkelerdeki hizmetlerinin artmasıyla uluslararası servisinin genişlediğine dikkati çekiyor.

BULUT TEKNOLOJİSİ İLGİ ÇEKİYOR

Microsoft ise kârını yüzde 28 artırırken Azure adındaki bulut teknolojisi sağlayan ürünlerinin ilgi çektiğine vurgu yaptı.

Microsoft'un geçen Haziran ayında satın aldığı profesyonel sosyal ağ olan LinkedIn ise şirketin gelirine 975 milyon dolarlık bir katkı sağladı.

Çip üreticisi Intel'in kârı yüzde 45 arttı. Şirketin büyümesini sağlayan etmen ise piyasaya sürdüğü yeni hafıza teknolojisi oldu.

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