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Amiral gemisi “Moskova”nın batması sonrasında gözler Türkiye’de

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Rusya-Ukrayna savaşı… Amiral gemisi “Moskova”nın batması sonrasında gözler Türkiye’de
Amiral gemisi “Moskova”nın batması sonrasında gözler Türkiye’de

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta 53’üncü gün devam ederken, hafta içinde Karadeniz’de batan Rus amiral gemisi “Moskva”nın (Moskova) batışıyla birlikte tansiyon bir anda yükseldi.

Rus donanmasının en önemli gemilerinden biri olarak bilinen ve savaşta da aktif olarak kullanılan Moskva’nın batırılmasının ardından Rusya’nın bölgede kalan dört gemiyi de Ukrayna’dan uzaklaştırarak güneye ilerlediği açıklandı.

RUS GEMİLERİ UZAKLAŞIYOR

Ukrayna’nın liman kenti Odessa’nın 65 deniz mili açığında bulunan Moskva’nın batmasından sonra ABD’li yetkililer diğer gemilerin 80 deniz mili açıkta olduğunu duyurdu. ABD’li yetkili, “Moskva’nın yaşadığı hasardan sonra Karadeniz’in kuzeyindeki bütün gemiler kuzeyden başka alanlara yönlendi” dedi.

Japonya’nın önde gelen medya kuruluşlarından Nikkei, Rusya’nın bundan sonraki hamlesinin ne olduğunun henüz bilinmediğini belirtirken, Türkiye’nin Boğazlar’ı Şubat’tan beri kapattığına  dikkat çekti. Nikkei’de yer alan haberde Rusya’nın gemileri bölgeden uzaklaştırmak ya da yeni gemi göndermek için Türkiye’nin Boğazlar’ı açması gerektiğini hatırlattı.

1936’da imzalanan Montrö Anlaşması ile birlikte Türkiye, savaş durumunda bölgedeki gemi trafiğini durdurabilirken, sadece ana üssüne geri dönecek savaş gemilerinin geçişine izin veriliyor. Teknik olarak Rusya’nın Karadeniz’de kalan dört gemisi dönmek isterse sadece ana üslerine dönmek için bu hamleyi yapan gemilere izin verilecek. Karadeniz’de konuşlanan gemilerin Karadeniz’i terk etmesine izin verilmeyecek.

TÜRK YETKİLİ KONUŞTU

Nikkei Asia’ya konuşan üst düzey bir Türk yetkili ise savaş devam ederken Ankara’nın savaş gemilerinin girişine ya da çıkışına izin verilmeyeceğini duyurdu. İsmini açıklamayan yetkili, “Cevap çok net bir hayır” dedi.

Perşembe günü ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, Türkiye’nin Montrö Anlaşması’nın gereklerini yerine getirdiği için teşekkür etmişti. CNN’e konuşan Kirby, “Türkiye hükümeti Montrö’deki sorumluluklarını yerine getirdi ve Karadeniz’e girişleri ya da Karadeniz’den çıkışları kontrol etti. Biz onların bunu yaparken gösterdiği şeffaflık için minnettarız” ifadesini kullanmıştı.

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