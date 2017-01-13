Amman’da halk sokağa döküldü

Ürdün’ün başkenti Amman’da Müslüman Kardeşler Teşkilatı’nın siyasi kolu İslami Çalışma Cephesi Partisinin çağrısıyla halk sokağa çıktı.

Düzenlenen gösteriye katılan eylemciler, hükümetin aldığı zam kararlarını protesto etti.Gösteride vatandaşın cebi dışında bir çözüm bulması talebi dile getirildi.

Ürdün Maliye Bakanı Ömer Mulhis, geçen hafta yaptığı açıklamada, “satış vergilerinin” yükseltilmesi, dünyadaki petrol zamlarıyla bağlantılı olarak yapılacak aylık zamların yanı sıra benzinin her litresine 7 kuruş ek vergi getirilmesi gibi bir dizi kararın alındığını belirtmişti.