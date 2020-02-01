Amme fesatçılığından da iki kişi tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, 31.01.2020 tarihinde Girne de Zeytinlik Köyü Alemdağ sokak içerisinde B.U.A.(E-23) ve B.C.(K-22)’nin kullanımlarında bulunan araç ile daha önceden yapmış oldukları trafik kazasını yeni yapmış gibi göstermeye çalışarak polise yalan ifade vermek suretiyle amme fesatçılığı yaptıkları tespit edilmiştir.

Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup soruşturma devam etmektedir.