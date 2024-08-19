Amsterdam Belediyesi Telegram'ı yasakladı

Radyo yayıncısı BNR'nin Pazartesi günü bildirdiğine göre Amsterdam Belediyesi, uygulamadaki suç faaliyetleri ve casusluk riski iddialarını gerekçe göstererek memurlarının şifreli mesajlaşma hizmeti Telegram'ı iş telefonlarında kullanmalarını yasakladı.

Amsterdam IT konseyi sözcüsü Alexander Scholtes, BNR'ye yaptığı açıklamada, yasağın Nisan ayı sonunda yürürlüğe girdiğini ancak kamuoyuna duyurulmadığını belirtti.

Telegram'ın "bilgisayar korsanları, siber suçlular ve uyuşturucu satıcıları için güvenli bir sığınak" olduğunu iddia eden Scholtes, uygulama aracılığıyla olası casusluk konusunda da endişeler olduğunu sözlerine ekledi.