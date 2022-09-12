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Amsterdam havalimanında personel eksikliği ve aşırı yoğunluk krizi sürüyor

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Amsterdam Schiphol Havalimanından yapılan açıklamada, güvenlik personelinin azlığı sebebiyle aşırı yoğunluk yaşandığı belirtildi.
Amsterdam havalimanında personel eksikliği ve aşırı yoğunluk krizi sürüyor

Amsterdam Schiphol Havalimanından yapılan açıklamada, güvenlik personelinin azlığı sebebiyle aşırı yoğunluk yaşandığı belirtildi.

Açıklamada, 3. terminalden 16.00 ila 23.00 saatlerinde kalkış yapacak uçak seferlerinin hava yolu firmaları tarafından iptal edilmesinin istendiği bildirildi.

Havalimanı yetkilileri, yolculardan uzun beklemeye rağmen uçuşlarının ertelenmesi ya da iptal edilmesi durumuna hazırlıklı olmalarını istedi.

Açıklamada, yetkililerin ellerinden geleni yaptığı belirtilirken, yoğunluk sebebiyle uçuşunu kaçıran yolcuların tazminat talepleri için havalimanına başvuruda bulunmaları gerektiği hatırlatıldı.

Güvenlik sırası sebebiyle havalimanının dışında kilometrelerce kuyruk oluşurken, yolcular sosyal medyadan havalimanındaki yoğunluğu gösteren görüntüler paylaştı.

Nisan ayından bu yana yoğunluk sürüyor

Schiphol Havalimanı'nda, personel eksikliği ve tatil sezonu nedeniyle oluşan yoğunluğu azaltmak için personel ücretlerinin artırılması, uçuşların iptal edilmesi ve ek tedbirlere başvurulmasına rağmen nisandan bu yana süren yoğunluğa çözüm bulunamamıştı.

Schiphol Havalimanı ile Hollanda Tüketiciler Birliği arasında yapılan anlaşma gereğince 23 Nisan'dan bu yana havalimanındaki yoğunluk sebebiyle uçamayanların bilet değişim masrafları, yeni bilet masrafları veya iptal ücretlerinin yolculara ödeneceği bildirilmişti.

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