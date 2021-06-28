Amsterdam yetkililerinin turistlere mesajı net: Tek derdiniz alkol, esrar ve Red Light ise hiç gelmeyin

Esrar kafeler ve Red Light ile özdeşleştirilmiş olmaktan bıkan ve şehrin imajını değiştirmeye çalışan Amsterdam yetkilileri koronavirüs pandemisindeki turistsiz hayatı fırsat bildi.

Esrar kafeler ve Red Light ile özdeşleştirilmiş olmaktan bıkan ve şehrin imajını değiştirmeye çalışan Amsterdam yetkilileri koronavirüs pandemisindeki turistsiz hayatı fırsat bildi. Yetkililerin, kısıtlamalar gevşetildiğinde şehri ziyaret etmek isteyenlere bir çift sözü var.

Hollanda'da genelevler ve seks işçilerinin kendilerini sergiledikleri vitrinlerle ünlü Red Light District ve esrar özgürlüğü nedeniyle oluşan turist kalabalığından halihazırda yaka silkmiş olan başkent Amsterdam halkı, pandemi kısıtlamalarının getirdiği sessizliğin sürmesini istiyor.

CNN'in haberine göre 30 yıldır Amsterdam'ın merkezinde yaşayan Nicola Theobald, "Amsterdam'ın turistlere ihtiyacı var, turist olmadan müze ve restoranlarımız ayakta kalamaz ama pandemi süresince turist gelememesi iyi oldu. Kanallar bölgesinde kalabalık gruplar yok, alkol ve uyuşturucu nedeniyle kusanlar yok. Şehrimizi geri aldık ve bu halini çok sevdik" ifadelerini kullandı.

Vatandaşların yanı sıra sakin bir şehrin tadını alan yetkililer de o eski kalabalık günlere dönmemekte kararlı. Aşılama oranının da artmasıyla yine turist akını olabileceğini öngören yetkililer, Amsterdam'ın 'parti başkenti' olarak edindiği şöhretini yıkmaya çalışacak.

​Şehir konseyi 100 bin euro'ya mal olan çevrimiçi bir kampanya başlattı ve şehri gezmek isteyenlere kapılarının açık olduğunu ama odağında sırf alkol, seks ve esrar olan gürültücü turistlerin uzak durmasını istedi.

'Sakinlerimize ve mirasımıza saygı duymayanlar gelmesin'

Konseyden yapılan açıklamada, "Pandemiden önce Red Light ve eğlence merkezlerindeki hıncahınç kalabalığın vatandaşları rahatsız ettiği o pandemi öncesi döneme dönmek istemiyoruz" denildi. Açıklama şöyle devam etti: "Amsterdam ve Amsterdam halkına saygı duyan ziyaretçilere her zaman kapımız açıktı, bundan sonra da öyle olmaya devam edecek. Ancak burada yaşayanlara ve mirasımıza saygı göstermeyen ziyaretçileri hoş karşılamayacağız. Onlara mesajımız net: Amsterdam'a gelmeyin."

'Lütfen sokaklarda içmeyin, tuvaleti kullanın ve sessiz olun'

Amsterdam'ın tanıtımıyla görevli amsterdam&partners ajansının başındaki Geerte Udo da benzer ifadeler kullanıp "Kapımız hepinize açık ama lütfen sokaklarda içmeyin, tuvaleti kullanın ve sessiz olun. Aşırıya kaçan davranışlar sergileyen ziyaretçiler istemiyoruz" dedi.

2019'da Amsterdam'ın 20 milyona yakın yabancı turist ziyaret etti.