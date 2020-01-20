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Amsterdam'da 'yeni bir başlangıç' fırsatı: Belediye genç yetişkinlerin borçlarını satın alacak

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Amsterdam'da 'yeni bir başlangıç' fırsatı: Belediye genç yetişkinlerin borçlarını satın alacak
Amsterdam'da 'yeni bir başlangıç' fırsatı: Belediye genç yetişkinlerin borçlarını satın alacak

Amsterdam Belediyesi, genç yetişkinlerin borç batağından çıkarak yüksek eğitimlerini tamamlamalarını ya da kendilerine uygun bir işe girmelerini desteklemek için proje açıkladı. Proje, belediye bağlantılı bir bankanın alacaklılardan gençlerin borçlarını satın almasını öngörüyor.

Araştırmalar ABD'de paralı eğitim veren üniversitelerin öğrencilerinin ömür boyu çalışsalar bile ödeyemeyecekleri borç batağına saplandığını, parasız eğitim ağırlıklı Avrupa'da bile gençlerin borca battığını ortaya koyarken, Hollanda'nın başkenti Amsterdam bu soruna çözüm getirmek için kolları sıvadı. 

Amsterdam Belediyesi, genç yetişkinlerin borç batağından çıkarak yüksek eğitimlerini tamamlamalarını ya da kendilerine uygun bir işe girmelerini desteklemek için bir proje açıkladı.

Gelecek ay yürürlüğe girmesi planlanan proje, belediye bağlantılı bir bankanın genç yetişkinlerin alacaklılarıyla borçları satın almak için müzakere yürütmesini öngörüyor. 

Alacaklılara borçları belediye bankasına devretmeleri için 750'şer euro teşvik verilecek.

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