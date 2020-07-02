Amsterdam’daki ünlü Red Light’ta dükkanlar yeniden açıldı: Öpüşmek yok

Hollanda’nın başkenti Amsterdam’daki Red Light bölgesinin meşhur genelevleri ‘corona‘ tedbirlerinin gevşetilmesi kapsamında üç buçuk aylık aranın ardından açıldı. Seks işçilerine öpüşmekten ve derin nefes almaktan uzak durmaları tavsiye edildi.

Seks işçileri ‘corona’ sonrası yeni aksesuarlar edindi. (Fotoğraf: Reuters)

Seks işçileri ve erotik dansçılar bu süreçte gelirlerini kaybetmiş, birçoğu da devlet yardımlarından yararlanamamıştı.

Hükümetin 1 Eylül’e kadar kapalı kalacağını duyuruduğu genelevlerin açılışını öne çekmesi kararı memnuniyetle karşılandı.

Amsterdam’daki seks işçilerini temsil eden Red Light United, bir an önce işlerinin açılması için kampanya başlatmış, kiralarını ödeyemeyen seks işçilerinin bir kısmının yasadışı çalışmak zorunda kaldığını, bu durumun onları daha büyük bir riske soktuğunu belirtmişti.

Seks işçileri halihazırda katı güvenlil yönetmelikleriyle çalışıyor ancak ‘corona’yla beraber sektör için birtakım yeni güvenlik önlemleri önerildi. Öpüşmemek, derin nefes alıp vermemek, seks sırasında bazı pozisyonlardan kaçınmak, randevu alan müşteriye semptomları olup olmadığını sormak bu önerilerden bazıları.

Her müşteriden sonra odayı temizlemek, çarşafları değiştirmek, el yıkamak gibi temel kurallar geçerli olacak. Ancak rendavu esnasından maske takmak zorunlu değil.

Seks işçilerinin zaten hijyen kurallarına çok dikkat ettiğini belirten sektörden Felicia Anna “Corona virüsünden çok daha büyük hastalıklarla başa çıktık” dedi.

Hollanda’da seks işçiliği 2000 yılında yasallaştı. Seks işçileri yerel loncalara kayıt yaptırmak zorunda ve vergi ödüyorlar. Amsterdam’da kayıtlara göre 7 binin üzerinde seks işçisi var.