“An itibarıyle Gemikonağı” (video)

Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya bugün kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Gemikonağı'nda yağışların etkisi görülüyor.
Başkan Aziz Kaya’nın, “An itibarıyle Gemikonağı” yazarak yaptığı paylasım şu şekilde:
Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya bugün kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Gemikonağı'nda yağışların etkisi görülüyor.
Başkan Aziz Kaya’nın, “An itibarıyle Gemikonağı” yazarak yaptığı paylasım şu şekilde:
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