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“An itibarıyle Gemikonağı” (video)

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Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya bugün kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Gemikonağı'nda yağışların etkisi görülüyor.
“An itibarıyle Gemikonağı” (video)

Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya bugün kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Gemikonağı'nda yağışların etkisi görülüyor.

Başkan Aziz Kaya’nın, “An itibarıyle Gemikonağı” yazarak yaptığı paylasım şu şekilde:

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