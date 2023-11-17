Ana Arterlerdeki Aydınlatma Sistemleri Tamir Edildiği açıklandı

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı'nın girişi yaptığı açıklanırken ana arterlerdeki aydınlatma sistemlerinin bakım ve onarımı için çalışma başlatıldığı belirtildi!

Bu amaçla Karayolları Dairesi ile tüm belediyeler, ana arterlerdeki mevcut yol aydınlatma sistemlerinin tamiri için işbirliği yapacak.

Lefkoşa Belediyesi ve Gönyeli-Alayköy Belediyesi ile başlayan çalışmalar, tüm ülkeye yayılacak ve ana arterlerin, özellikle kavşakların geceleri aydınlanması sağlanacak.

Karayolları Dairesi Müdürü Dürdane Abi Acı, Gönyeli-Alayköy Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu ile birlikte dün, Lefkoşa-Güzelyurt Anayolunun Gönyeli ile Yılmazköy arasındaki bölümünde başlatılan bakım onarım çalışmalarını yerinde denetledi.

DAİRE MALZEME, BELEDİYELER ARAÇ VE PERSONEL SAĞLAYACAK

Konuyla ilgili açıklama yapan Dürdane Abi Acı, belediyeler ile birlikte yapılacak işbirliği çerçevesinde dairenin malzeme sağlayacağını, belediyelerin ise araç ve personel tedarik edeceğini belirtti.

Acı, çalışmaların gelecek hafta Gazimağusa Belediyesi ile devam edeceğini ifade eden Acı, "Yol güvenliğini artırmak için başlayan ve sadece ana arterleri kapsayacak olan çalışmaları en kısa sürede tamamlamayı hedefliyoruz" dedi.