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Ana caddelerde yaşayan erkekler, erekte olmakta zorlanıyor

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Ana caddelerde yaşayan erkekler, erekte olmakta zorlanıyor

Yeni bir araştırmaya göre yüksek seviyede hava kirliliği olan yerlerde ikamet eden erkeklerin ereksiyon problemleri yaşama ihtimali artıyor.

Fareler üzerinde yapılan bir çalışma hava kirliliğine sebep olan gazların penise kan akışını azalttığı bulundu. Deney 40 fare üzerinde yapıldı ve 10 fare temiz havaya konulurken, 10 farelik gruplar da motorlu araçlardan salınan gazlara maruz bırakıldı. Bu üç grup 2 saat, 4 saat ve 6 saat gibi sürelerle gazları soludu. Fareler ne kadar çok gaza maruz kaldıysa penise giden kanın da doğru orantılı olarak azaldığı görüldü. 

Cinsel organ üzerindeki etkilerin yanı sıra farelerin akciğer kapasitesinin de gaza maruz kaldıkça azaldığı gözlemlendi.

Araştırma ekibinden bir kişi, "İlk defa bizim çalışmamız araç salınımlarının ereksiyon problemleri üzerindeki etkisini göstermiş oldu" dedi.

Journal of Sexual Medicine'da yayımlanan araştırma sonuçlarında arabaların aktif olarak kullandığı caddelerde yaşayan ve hava kirliliğine düzenli olarak maruz kalan insanların ne sıkıntılar yaşayabileceği anlatıldı.

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