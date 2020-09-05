Ana Muhalefet lideri gibi... Özersay: 10 gün önce önermiştik! Şimdi 7 gün karantina noktasına gelinmesi sevindirici!

İşte açıklama;

10 gün önce ülkeye girişlerde kısa süreli karantina uygulaması önermiştik ama o gün kabul görmemişti ve Bakanlar Kurulu kararı alınamamıştı. Şimdi sağlık kurulunun da ısrarıyla 7 günlük karantina noktasına gelinmesi sevindiricidir.

Gerek dünyada gerekse Türkiye’de günlük vaka sayılarının önemli ölçüde artmış olması, okullarımızın açılıyor olması ve kış girişinde bulunmamız bu ilave tedbirleri almamızı zorunlu kılmıştır.